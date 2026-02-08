Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch

Zatiaľ posledný stranícky zjazd – ôsmy v poradí tohto izolovaného národa s jadrovými zbraňami – sa konal v januári 2021.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Severokórejský vodca Kim Čong-un sa telefonicky rozpráva s ruským vládcom Vladimirom Putinom. Foto: archívne, Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Severná Kórea Iné správy Iné správy z lokality Severná Kórea

Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021.

Deviaty zjazd sa uskutoční v Pchjongjangu

Rozhodnutie bolo prijaté v sobotu na stretnutí najvyšších predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce vrátane Kim Čong-una, informovala štátom prevádzkovaná Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).

„Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce jednomyseľne prijalo rozhodnutie o otvorení deviateho zjazdu v Pchjongjangu, hlavnom meste revolúcie, koncom februára 2026,“ uviedla KCNA.

Kľúčová politická udalosť režimu

Zatiaľ posledný stranícky zjazd – ôsmy v poradí tohto izolovaného národa s jadrovými zbraňami – sa konal v januári 2021. Na tomto stretnutí bol Kim menovaný za generálneho tajomníka strany, čo je titul, ktorý bol predtým vyhradený pre jeho otca a predchodcu Kim Čong-ila, čo analytici označili za krok na posilnenie jeho autority.

Zjazd je najvyšším zhromaždením vládnucej strany a akýmsi veľkolepým politickým prvkom, ktorý posilňuje autoritu režimu a môže slúžiť ako platforma na oznámenie politických a personálnych zmien medzi severokórejskou elitou.

Viac k osobe: Kim Čong-ilKim Čong-un
Okruhy tém: Zahraničie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk