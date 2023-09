Kim nariadil kroky k rozvíjaniu vzťahov a upevnenie úspechu s Ruskom, ich spolupráca znepokojuje Južnú Kóreu aj USA

Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil bližšie nešpecifikované kroky na ďalšie rozvíjanie vzťahov s Ruskom. Štátna tlačová agentúra KCNA v piatok informovala, že počas stredajšieho stretnutia politbyra nariadil, aby sa vykonala práca na ďalšom rozvoji rusko-severokórejských vzťahov.

Podpora blahobytu v oboch krajinách

Na „novej vysokej úrovni v praktickej fáze“ a aby sa upevnil „úspech“ jeho nedávnej cesty do Ruska. Kim pritom zdôraznil potrebu rozšírenia bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach, čím „výrazne prispel k podpore blahobytu ľudí v oboch krajinách“, uviedla agentúra.

Kim bol na ruskom Ďalekom východe minulý týždeň, pričom sa stretol s tamojším vodcom Vladimirom Putinom a navštívil tamojšie kľúčové vojenské a technologické zariadenia.

Obaja navrhli, že budú spolupracovať v otázkach obrany, ale neuviedli žiadne podrobnosti, čo spôsobilo znepokojenie Južnej Kórey, Spojených štátov a ich spojencov.

Transfer zbraní a vojnové úsilie

Odborníci predpokladajú, že Severná Kórea a Rusko pravdepodobne diskutovali o dohodách o transfere zbraní a ďalších opatreniach.

Krajiny to podľa nich myslia vážne s prudkým posilňovaním svojich väzieb, zatiaľ čo sú zapojené do konfrontácií so Západom.

Pozorovatelia tvrdia, že Kim by mohol dodávať muníciu na doplnenie Putinových vyčerpaných zásob zbraní, aby podporil jeho vojnové úsilie na Ukrajine výmenou za získanie sofistikovaných zbrojných technológií a ekonomickej pomoci.