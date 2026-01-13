Kim Čong-un robí zmeny na postoch šéfov svojej osobnej bezpečnosti, obáva sa atentátu

Severokórejský vodca Kim Čong-un v utorok oznámil, že nahradil troch vysokopostavených predstaviteľov zodpovedných za jeho osobnú bezpečnosť, čo podľa agentúry AFP naznačuje, že despota sa čoraz viac obáva prípadného útoku na svoj život.
Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, ktoré je zodpovedné za riadenie vzťahov s Pchjongjangom, uviedlo, že nových šéfov majú až tri štátne organizácie, ktoré sa starajú o Kimovu bezpečnosť. Ministerstvo tiež uviedlo, že reorganizácia bola spozorovaná počas októbrovej vojenskej prehliadky v severokórejskej metropole.
V hre je Ukrajina
Najmä zmeny na veliteľstve Kimovej telesnej stráže, ktoré má na starosti bezpečnostné opatrenia proti dronovým alebo elektronickým útokom, by mohli súvisieť s Kim Čong-unovým rozhodnutím vyslať svojich vojakov na pomoc Rusku v jeho dobyvačnej vojne na Ukrajine, uviedol expert.
„Zmenu v štruktúre Kimových bezpečnostných zložiek pozorujeme od októbra 2024, keď nasadil severokórejské jednotky do Ruska,“ povedal pre agentúru AFP odborník na vzťahy medzi KĽDR a Južnou Kóreou.
Kim sa pravdepodobne obáva „že by v dôsledku nasadenia (severokórejských) vojakov mohlo dôjsť k pokusu o atentát na jeho osobu so zapojením Ukrajincov,“ dodal expert.
Aj únos Nicolása Madura
Juhokórejská tajná služba už predtým uviedla, že Kim zvýšil úroveň bezpečnosti okolo seba v dôsledku rizika pokusov o atentát. Analytici tvrdia, že k zvýšeniu bezpečnostných obáv v Pchjongjangu mohlo prispieť aj zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura Spojenými štátmi, ku ktorému došlo začiatkom mesiaca v Caracase.