Severná Kórea vypálila niekoľko riadených striel, Kim Čong-un tak vystupňoval napätie s USA, Južnou Kóreou a Japonskom

Juhokórejská armáda v nedeľu uviedla, že Severná Kórea vypálila niekoľko riadených striel, ktoré preleteli nad vodami na východnom pobreží krajiny v blízkosti veľkej vojenskej lodenice. Pchjongjang týmto krokom ešte viac zhoršil napätie so Spojenými štátmi, Južnou Kóreou a Japonskom.

Odpálenie nasledovalo po minulotýždňovom samostatnom kole testov severokórejských riadených striel. A po skúšobnom odpálení prvej balistickej strely stredného doletu na tuhé palivo zo 14. januára.

Tieto testy odrážajú snahu severokórejského vodcu Kim Čong-una rozšíriť svoj arzenál zbraní určených na prekonanie protiraketovej obrany v Južnej Kórei a Japonsku a vzdialených amerických cieľov v Tichomorí vrátane Guamu.

Juhokórejskí predstavitelia uviedli, že zachytili rakety v blízkosti severokórejského prístavu Sinpcho, kde má Severná Kórea veľkú lodenicu, ktorá vyrába kľúčové námorné plavidlá vrátane raketových ponoriek. Južná Kórea okamžite neposkytla konkrétne podrobnosti o štarte, počte vystrelených rakiet, ako ďaleko doleteli a či boli odpálené z pozemných alebo námorných zariadení.

🇰🇵 JUST IN: North Korea launched several ballistic missiles from the eastern coast pic.twitter.com/fayN0NmHHi

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 28, 2024