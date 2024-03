Kim Čong-un dozeral na test salvových raketometov, niektoré dokážu uniesť aj taktické jadrové hlavice (video)

Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok dozeral na delostrelecké vojenské cvičenie, v rámci ktorého strieľali zo „superveľkých“ salvových raketometov navrhnutých na útoky na hlavné mesto Južnej Kórey.

Štátna tlačová agentúra KCNA v utorok zverejnila fotografie, na ktorých je vidno súbežné vystrelenie prinajmenšom šiestich rakiet a oheň a dym obklopujúci terč na ostrove. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl neskôr v utorok uviedol, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vykonala viac testov, ako zobrazujú fotografie.

Hovorca zboru povedal, že Južná Kórea kategorizuje dané severokórejské zbrane ako balistické rakety vzhľadom na ich charakteristiku a kapacity. Odborníci tvrdia, že veľké severokórejské delostrelecké rakety stierajú hranice medzi delostreleckými systémami a balistickými strelami, pretože môžu vytvárať svoj vlastný ťah a sú aj navádzané.

