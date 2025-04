Kéryho diplomovka je ako cez kopirák. Poslanec Smeru kritizoval Gröhlinga, no sám vraj odpísal takmer všetko

Poslanec Marián Kéry (Smer-SD) údajne odpísal celú diplomovú prácu. Upozornil na to denník Sme. Denník pripomenul, že Kéry v minulosti kritizoval predsedu strany Sloboda a Solidarita Branislava Gröhlinga, že je plagiátor. Nedávno kritizoval aj bývalého šéfa Súdnej rady Jána Mazáka za nezrovnalosti pri získaní doktorátu.

Denník Sme však teraz prišiel so zistením, že Kéry v roku 2004 odpísal v podstate celú diplomovú prácu od svojej spolužiačky z gymnázia, a získal tak magisterský titul.

Práce sa líšia len minimálne

„Kéry odovzdal prakticky totožnú prácu, akú štyri roky pred ním obhájila študentka Martina Brodňanová. Obaja študovali na Univerzite Konštantína Filozofa, konkrétne na Katedre ruského jazyka a literatúry, a obaja písali svoje práce na tému Zobrazenie človeka v Belkinových poviedkach Puškina“, priblížil denník Sme s tým, že tieto dve práce sa zhodujú nielen v názve, ale aj v rozsahu, v zozname použitej literatúry, a tiež v samotnom texte.

Rozdiel je len v niekoľkých štylistických odchýlkach, a preto nie je podľa denníka, ktorý práce porovnal, pochýb o tom, že ide o plagiát. V diplomovej práci pritom nechýba ani ručne podpísané čestné vyhlásenie, že prácu spracoval samostatne.

Kéry tvrdí, že si nepamätá, či prácu videl

Poslanec sa k svojej diplomovej práci vyjadril, že je na ňu nie je hrdý, no odmieta, že by ju celú odpísal od svojej spolužiačky. Vyjadril sa, že si nemyslí, že ide o doslovný prepis a plagiát. Ako dodal, nepamätá si, či prácu Brodňanovej videl predtým, než písal svoju prácu.

Povedal však, že na to, že takáto práca existuje, ho upozornil jeho školiteľ Vasilij Riabov, ktorý už dnes nežije. Podľa slov Kéryho sa preto so svojou kamarátkou o tejto téme rozprávali a radil sa s ňou. Kéry súčasne pre denník Sme uviedol, že danú tému mu pridelili na katedre a nemal tak možnosť písať o niečom inom.

Podľa poslanca je tak logické, že pri rovnakej téme bude zhoda v použitej literatúre. Poslanec súčasne spomenul, že jeho diplomová práca nemala veľký úspech pri obhajobe. Komisia si vraj zhodu s inou prácou nevšimla, no vyčítali mu počet strán či iné nedostatky a jeho prácu tak ohodnotili na C.

Škola preveruje, rada študentov je znepokojená

Denník Sme požiadal o stanovisko k diplomovej práci aj Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a vedenie Filozofickej fakulty UKF, na ktorej práca vznikla. Škola prisľúbila stanovisko po preverení situácie. Študentská rada vysokých škôl vyjadrila poľutovanie nad ďalším prípadom plagiátorstva verejných činiteľov.

Podľa rady je plagiátorstvo a pochybný spôsob získavania titulov podkopávaním dôvery vo vysoké školstvo. Zástupcovia pripomenuli, že po kauzách s pochybnými titulmi v roku 2020 sa zmenil zákon, vďaka čomu je možné spätne odňať akademický titul v prípade, že bol získaný preukázateľným porušením pravidiel, a teda napríklad aj plagiátorstvom.

Kéry titul vrátiť neplánuje, tvrdí, že chodil poctivo

Poslanec Kéry sa však vyjadril, že nevidí dôvod na to, aby akademický titul vrátiť. Diplomová práca podľa jeho názoru nie je všetko. „Ja som poctivo chodil do školy, mal som aj nejaké problémy v súvislosti s úmrtím otca. Vysokoškolské štúdium nebolo prioritné, ale som rád, že za pomoci kamarátov sa mi ho podarilo dokončiť,“ uviedol Kéry, ktorý má už dva magisterské tituly. Je totiž čerstvým absolventom práva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v polovici apríla tohto roku absolvoval štátnice.

Témou jeho novej diplomovej práce boli Práva a povinnosti odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Denník Sme pripomenul, že od roku 2010 prechádzajú záverečné práce kontrolou originality. Novú Kéryho diplomovku tak vyhodnotil online kontrolný systém a vyšla mu 30 percentná zhoda.

Denník Sme súčasne upozornil na to, že práca by mala byť zverejnená v online registri záverečných prác. Obvykle sa tak deje po obhájení práce, no Kéryho práca sa v registri zatiaľ nenachádza. Poslanec uviedol, že o výnimku na nezverejnenie nežiadal.