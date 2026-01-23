Keňu opustia špičkoví vytrvalci Kosgeiová a Kwemoi a budú reprezentovať Turecko - VIDEO

Kenská vytrvalkyňa Brigid Kosgeiová sa rozhodla, že na olympijských hrách 2028 v Los Angeles bude reprezentovať Turecko.
Rovnaký záujem ako bývalá držiteľka najlepšieho svetového výkonu v maratóne prejavili ďalší štyria kenskí vytrvalci. Jedným z nich je strieborný medailista z OH 2024 v Paríži v behu na 5000 m Ronald Kwemoi.
Z kenskej turecká vlajka
„Je to pravda, už som prešla procesom zmeny občianstva z kenského na turecké,“ povedala Kosgeiová pre AFP.
„Bolo to moje rozhodnutie a som rada, že môžem súťažiť pod tureckou vlajkou v Los Angeles. Tam bude ukončený proces vernosti novej krajiny,“ dodala 31-ročná strieborná medailistka zo ZOH 2020 v maratóne.
Olympijská charta vyžaduje, aby športovec počkal minimálne tri roky po poslednom vystúpení za jednu krajinu, kým prejde pod vlajku inej krajiny.
Kosgeiová ako Keňanka vyhrala množstvo svetových maratónov vrátane tých v Londýne, Chicagu, Madride a Tokiu a držala svetový rekord od októbra 2019 do septembra 2023 výkonom 2:14:04 h. Proces získania tureckého občianstva sa u nej začal v roku 2024.
Osobné rozhodnutie
„Je to osobné rozhodnutie každého človeka. Títo bežci si vybrali Turecko a boli tam prijatí. Žijeme v slobodnom svete za predpokladu, že dodržiavame predpisy. Potom už začne do nich investovať nová federácia, ale oni budú stále robiť reklamu aj tej našej,“ povedal Barnaba Korir, člen výkonného výboru Kenskej atletickej federácie.
Presun špičkových vytrvalcov z Kene do inej krajiny nie je výnimočný. Z minulosti je známych niekoľko takýchto príkladov.
Viacerí to už urobili
Bernard Lagat, bronzový medailista z OH 2000 v Sydney a strieborný medailista z hier v Aténach 2004 za Keňu, neskôr reprezentoval Spojené štáty. V roku 2007 sa stal dvojnásobným majstrom sveta (1500 m a 5000 m) za USA. Ďalší Keňan Saif Saaeed Shaheen bol v rokoch 2003 a 2005 majstrom sveta v behu na 3000 m cez prekážky za Katar.
Vo svetovej atletike stále platí, že Keňa je vytrvalecká veľmoc číslo 1. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Tokiu skončila Keňa vďaka svojim bežcom na dlhé trate celkovo druhá v hodnotení úspešnosti svojich atlétov za Spojenými štátmi americkými s 11 medailami, vrátane siedmich zlatých.