Kedy a ako začať s úspešným investovaním? Tu je 6 kľúčových tipov

Súčasnosť prináša množstvo rýchlych zmien a neistôt, preto myslite na svoju finančnú budúcnosť už dnes. Kedy a ako začať s úspešným investovaním? Pozrime sa na 6 kľúčových tipov, ktoré by nám nemali uniknúť.

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si zabezpečiť finančnú stabilitu, je úspešné investovanie. Či už máte 20, 30 alebo dokonca 40 rokov, nikdy nie je príliš skoro ani príliš neskoro na to, aby ste začali s investovaním. Tu sú praktické tipy a stratégie, kedy a ako začať s investovaním a zabezpečiť si, či už bezproblémovú starobu, finančné prostriedky na vzdelávanie vašich detí alebo na pokrytie väčších investícií, ako je napríklad stavba domu.

Začnite čo najskôr

Základným kameňom úspešného investovania je čas. Čím skôr začnete, tým lepšie. Dôvod je jednoduchý – zložené úročenie. Tento fenomén znamená, že vaše investície generujú výnosy, ktoré sa následne reinvestujú a generujú ďalšie výnosy. V dôsledku toho môže aj malá suma investovaná na dlhú dobu vyrásť na značnú hodnotu. „Predtým, ako bežný človek začne investovať, by si mal v prvom rade vyriešiť svoje finančné záväzky, pretože začať investovať s tým, že mám niekde dlhové bremeno určite nie je vhodné,“ radí Marek Malina, analytik finančných trhov spoločnosti Portu. „Zároveň je dobré vytvoriť si pred investovaním finančnú rezervu a porozmýšľať nad tým, do čoho chceme investovať a akú stratégiu zvolíme,“ dodáva.

Pravidelné investovanie je kľúčové

Pravidelnosť je rovnako dôležitá ako čas. Aj malé sumy, investované pravidelne každý mesiac, môžu výrazne prispieť k rastu vášho investičného portfólia. Pravidelným investovaním využívate stratégiu priemerovania nákladov, ktorá vám umožňuje nakupovať viac akcií, keď sú ceny nízke, a menej, keď sú ceny vysoké.

Dlhodobý horizont

Dlhodobý investičný horizont je vaším najväčším spojencom. Investície sú vystavené krátkodobým výkyvom trhu, ale história ukazuje, že trhy v dlhodobom horizonte majú tendenciu rásť. Tým, že udržíte svoje investície dlhodobo, minimalizujete riziko straty na základe krátkodobých výkyvov na trhu. To znamená, že investori s krátkym horizontom môžu byť ovplyvnení emocionálnymi reakciami na krátkodobé zmeny na trhu, kým investori s dlhým horizontom môžu zostať pokojní a sledovať celkový rast svojich investícií. „Akcie sa z dlhodobého horizontu vždy z každého problému a z každej krízy spamätali a rástli, avšak krátkodobo ich hodnota môže kolísať,“ upozorňuje Malina.

Vzdelávajte sa

Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou úspešného investovania. Oboznámte sa s rôznymi typmi investičných produktov a stratégií. Či už ide o akcie, dlhopisy alebo ETF, dôležité je pochopiť, ako fungujú a aké riziká a výnosy s nimi súvisia. Poprípade si nechajte poradiť od odborníkov, ktorí majú s investovaním dlhoročné skúsenosti.

Diverzifikácia

Nikdy nevkladajte všetky svoje prostriedky do jednej investície. Diverzifikácia, alebo rozloženie investícií do rôznych aktív, je kľúčová na zníženie rizika. Investovanie do rôznych sektorov, geografických oblastí a typov aktív môže pomôcť vyrovnať potenciálne straty v jednej oblasti ziskami v inej. „Mladým investorom s dlhým investičným horizontom odporúčam investovať do indexových ETF fondov, ktoré ponúkajú diverzifikáciu a nízke poplatky,“ radí analytik zo spoločnosti Portu.

Realistické očakávania

Buďte realistickí vo svojich investičných očakávaniach. Historická výnosnosť nie je zárukou budúcich výnosov, a preto je dôležité mať realistickú predstavu o tom, čo môžete očakávať od vašich investícií.

Ako to konkrétne vyzerá v praxi

Ako to konkrétne vyzerá, keď si tieto zásady pretavíte do praxe? K veľmi zaujímavým sumám sa dá dopracovať aj už pri sume 50 eur mesačne. Napríklad ak bude investor pravidelne mesačne investovať 50 eur počas 40 rokov, jeho portfólio naakumulovalo počas 480 mesiacov vklady vo výške 24 000 eur, ale výsledná hodnota portfólia je až 174 550 eur. Vďaka dlhému investičnému horizontu, pravidelnosti vložených úspor a 8 percentnému ročnému výnosu (čo je ekvivalent historického výnosu globálneho akciového trhu) stúpala hodnota portfólia exponenciálne. Výsledkom je tak výnos 150 550 eur alebo percentuálny výnos 627 percent.

Pri 20 ročnom investičnom horizonte dosiahli vklady polovicu, teda 12 000 eur. Výnos je ale nižší viac ako 8-násobne. Jeho výška je 17 451 eur alebo 145 percent, pričom konečná suma je na úrovni 29 451 eur. Z pôvodnej sumy 12 000 eur mať po 20 rokoch necelých 30 000 je veľmi dobrý výsledok, ale predsa len výnos pri 40 rokoch investovania je lákavejší. A o to práve ide. Čím skôr človek začne investovať, tým lepšie.

Avšak nezáleží iba na dĺžke horizontu a pravidelnosti, ale aj od výšky investícií. Napríklad ak sa po každých 10 rokoch (120 mesiacoch) zvýši investovaná suma o 25 eur, po 40 rokoch pravidelného investovania bude výnos portfólia predstavovať až 189 109 eur alebo 450 percent. To znamená, že finálna hodnota portfólia sa oproti prvému modelu zvýšila z 174 550 na 231 109, teda o viac ako 56 000 eur.

Zhrnutie

Úspešné investovanie nevyžaduje vešteckú guľu ani šťastie. Vyžaduje si to strategický prístup, pravidelnosť, dlhodobý horizont a neustále vzdelávanie. Začnite čo najskôr, investujte pravidelne a udržujte svoje investície diverzifikované. S týmito kľúčovými princípmi môžete postaviť základy pre svoju finančnú budúcnosť a dosiahnuť úspech v investovaní.

Predtým, ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, uistite sa, že ste si vedomí všetkých rizík a zvážili ste svoj individuálny finančný stav a investičné ciele. Stále si neviete rady, alebo nemáte čas zháňať všetky potrebné informácie? Zorientovať sa vo svete investícií a finančných trhov vám môžu pomôcť odborníci zo spoločnosti Portu, ktorá má s investovaním dlhoročné skúsenosti. Preto neváhajte a obráťte sa na www.portu.sk.

