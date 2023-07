KDH skritizovalo vyvesenie dúhovej vlajky na budove ministerstva

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, aby si urobil poriadok vo svojich radoch. Hnutie tak reaguje na rozhodnutie ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej vyvesiť dúhovú vlajku na budovu ministerstva. Hnutie pripomína, že Ódor po uvedení do funkcie sľúbil, že vláda nebude vnášať kultúrno-etické rozbroje do spoločnosti.

„Pani Dubovcová v stredu provokatívne zavesila dúhovú vlajku na ministerstvo, ktoré riadi, čo je v úplnom rozpore s tvrdením premiéra,“ myslí si člen vedenia KDH Marek Michalčík.

KDH tak apeluje na to, aby vláda neprehlbovala rozdelenie v spoločnosti a sústredila sa na to, čím je poverená. To je podľa hnutia privedenie krajiny k predčasných parlamentným voľbám.

V sobotu 22. júla sa v Bratislave uskutoční 13. ročník Dúhového Pride.