KDH posilňuje poslanecký klub, novou ekonomickou posilou je bývalý poslanec Hnutia Slovensko

Kresťanskí demokrati predstavili novú ekonomickú posilu. Je ňou bývalý poslanec Hnutia Slovensko. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) dnes oznámilo, že do ich poslaneckého klubu vstupuje poslanec Rastislav Krátky.
Týmto krokom hnutie deklaruje ambíciu tvoriť silnú alternatívu voči súčasnej vláde a prinášať riešenia v ekonomickej a sociálnej oblasti. Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie sa otvára ľuďom z praxe, ktorí majú charakter a chuť meniť Slovensko k lepšiemu.
Nová posila, nová energia
„Slovensko dnes nejde dobrým smerom. Ficova vláda rieši seba, svoje imunity a svojich ľudí, zatiaľ čo rodinám berie stovky eur z peňaženiek. Ľudia sú tí, ktorí na nezáujem Roberta Fica najviac doplácajú,“ upozornil Majerský a dodal, že ich úlohou je túto vládu vymeniť.
„Demokraticky, vo voľbách. Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ dodal Majerský.
Poslanec Igor Janckulík (KDH) je rovnako názoru, že spolu s Krátkym prichádza nová posila a nová energia. Podľa neho je čas do politiky priniesť nový impulz a nahradiť vládu, ktorá sa háda a myslí v prvom rade na seba.
Prirodzený politický krok
„Som presvedčený, že pán poslanec Krátky do nášho tímu prirodzene zapadne a posilní ho,“ dodal poslanec. Krátky vníma vstup do klubu KDH ako prirodzený krok na svojej politickej ceste.
„Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ povedal Krátky. Jeho prioritou bude tvorba programu. Ako priblížil, jeho hlavným cieľom je pomôcť vytvoriť ten najlepší ekonomický a sociálny program.
„Musíme znovu naštartovať ekonomický rast, silne podporiť rodiny a strednú triedu, no zároveň musíme vytvoriť záchrannú sieť pre tých, ktorí sa prepadávajú do chudoby,“ uzavrel Krátky.
Poslanec Rastislav Krátky bol pôvodne súčasťou Hnutia Slovensko. Hnutie ho však vylúčilo z poslaneckého klubu aj zo strany po tom, ako sa rozhodol zahlasovať za zmenu Ústavy SR. Krátky sa 1.októbra 2025 ospravedlnil hnutiu aj verejnosti, no za svojím rozhodnutím si aj naďalej pevne stál. Poslanec sa vtedy vyjadril, že v Hnutí Slovensko chce zostať aj naďalej a získať si naspäť dôveru. Hnutie však rozhodlo o jeho vylúčení.