Kde sa láme budúcnosť slovenského zdravotníctva?

Ako nastaviť systém, ktorý bude efektívny, dostupný a udržateľný?
Buďte pri tom, keď sa hľadajú riešenia.
Príďte si vypočuť špičkových odborníkov, politikov a lídrov, ktorí spoločne hľadajú riešenia pre efektívnejší a dostupnejší systém zdravotnej starostlivosti.
KEDY?
🕗 23. októbra 2025
KDE?
📍 Doubletree by Hilton, Bratislava
Nenechajte si ujsť novinky – všetky informácie, zaujímavosti nájdete na našom webe a sociálnych sieťach.
Registrácia je spustená – prihláste sa čo najskôr, pretože kapacita podujatia je obmedzená.
Budeme sa tešiť na Vašu účasť.
Program konferencie
8:30 – 9:00 / Registrácia a ranná káva
9:00 – 10:00 / 1. blok: Udržateľné financovanie zdravotníctva
Pozvaní do diskusie: Martin Kultan (Dôvera), Matúš Jurových (Všeobecná zdravotná poisťovňa),Michal Štofko (Ministerstvo zdravotníctva SR), Michal Palkovič (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), Michal Špaňár (Union)
10:00 – 10:10 / Coffee break
10:10 – 11:10 / 2. blok: Nemocnice – ich financovanie a výkonnosť
Pozvaní do diskusie: Lívia Pastoreková (LIPA Coaching & Consulting), Jana Palenčárová (Študuj zdravotku), Ondrej Lunter (Predseda Banskobystrického kraja), Juraj Payer (Dekan Lekárskej fakulty UK), Zástupca Mladí lekári, Denisa Osinová (Spolu proti únave)
11:15 – 11:30 / Coffee break
11:20 – 12:30 / 3. blok: Nemocnice – ich financovanie a výkonnosť
Pozvaní do diskusie: Michal Pišoja (Agel SK), Miriam Lapuníková (nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta BB), Alexander Mayer (Univerzitná nemocnica Bratislava), Marek Duban (BFF Banking Group), Lívia Pastoreková (LIPA Coaching & Consulting), Radoslav Čuha (Penta Hospitals Slovensko)
12:30 – 13:15 / Obed
13:15 – 14:15 / 4. blok: Digitalizácia zdravotníctva
Pozvaní do diskusie: Vladimír Dvorový (Slovenská spoločnosť pre telemedicínu a digitálne zdravie), Katarína Dostálová (Pneumologička), Marián Jánoš (Dr. Max Slovensko), Gabriel Galgóci (Ministerstvo zdravotníctva SR), Zástupca Národného centra zdravotnických informácií
14:15 – 14:30 / Coffee break
14:30 – 15:30 / 5. blok: Budúcnosť ambulantného sektora
Pozvaní do diskusie: Henrieta Tulejová (Advance Institute), Peter Pažitný (Pažitný&Kandilaki, Healthcare Consulting), Marián Šóth (Asociácia súkromných lekárov), Naďa Trenčanská Bedušová (Zväz ambulantných poskytovateľov), Michal Štofko (Ministerstvo zdravotníctva SR)
15:30 – 14:40 / Coffee break
14:40 – 15:40 / 6. blok: Politická diskusia
Pozvaní do diskusie: Tomáš Szalay (Poslanec, člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo SaS), Peter Stachura (Poslanec KDH), Vladimír Baláž
(Poslanec a Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo, poslanec Smer-SD), Oskar Dvořák (Poslanec a podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Progresívne Slovensko)
Informačný servis