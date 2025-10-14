Kde sa láme budúcnosť slovenského zdravotníctva?

Slovenské zdravotníctvo stojí na križovatke. Reforma, financovanie aj budúcnosť systému si vyžadujú otvorenú diskusiu.
2 min. čítania
Zdravotnicky_manazment_2025_linkedin_event_cover.jpg
Foto: Trend konferencie
Ako nastaviť systém, ktorý bude efektívny, dostupný a udržateľný?
Buďte pri tom, keď sa hľadajú riešenia.

Príďte si vypočuť špičkových odborníkov, politikov a lídrov, ktorí spoločne hľadajú riešenia pre efektívnejší a dostupnejší systém zdravotnej starostlivosti.

KEDY?

🕗 23. októbra 2025

KDE?

📍 Doubletree by Hilton, Bratislava

Program konferencie

8:30 – 9:00 / Registrácia a ranná káva

9:00 – 10:00 / 1. blok: Udržateľné financovanie zdravotníctva

Pozvaní do diskusie: Martin Kultan (Dôvera), Matúš Jurových (Všeobecná zdravotná poisťovňa),Michal Štofko (Ministerstvo zdravotníctva SR), Michal Palkovič (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), Michal Špaňár (Union)

10:00 – 10:10 / Coffee break

10:10 – 11:10 / 2. blok: Nemocnice – ich financovanie a výkonnosť

Pozvaní do diskusie: Lívia Pastoreková (LIPA Coaching & Consulting), Jana Palenčárová (Študuj zdravotku), Ondrej Lunter (Predseda Banskobystrického kraja), Juraj Payer (Dekan Lekárskej fakulty UK), Zástupca Mladí lekári, Denisa Osinová (Spolu proti únave)

11:15 – 11:30 / Coffee break

11:20 – 12:30 / 3. blok: Nemocnice – ich financovanie a výkonnosť

Pozvaní do diskusie: Michal Pišoja (Agel SK), Miriam Lapuníková (nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta BB), Alexander Mayer (Univerzitná nemocnica Bratislava), Marek Duban (BFF Banking Group), Lívia Pastoreková (LIPA Coaching & Consulting), Radoslav Čuha (Penta Hospitals Slovensko)

12:30 – 13:15 / Obed

13:15 – 14:15 / 4. blok: Digitalizácia zdravotníctva

Pozvaní do diskusie: Vladimír Dvorový (Slovenská spoločnosť pre telemedicínu a digitálne zdravie), Katarína Dostálová (Pneumologička), Marián Jánoš (Dr. Max Slovensko), Gabriel Galgóci (Ministerstvo zdravotníctva SR), Zástupca Národného centra zdravotnických informácií

14:15 – 14:30 / Coffee break

14:30 – 15:30 / 5. blok: Budúcnosť ambulantného sektora

Pozvaní do diskusie: Henrieta Tulejová (Advance Institute), Peter Pažitný (Pažitný&Kandilaki, Healthcare Consulting), Marián Šóth (Asociácia súkromných lekárov), Naďa Trenčanská Bedušová (Zväz ambulantných poskytovateľov), Michal Štofko (Ministerstvo zdravotníctva SR)

15:30 – 14:40 / Coffee break

14:40 – 15:40 / 6. blok: Politická diskusia

Pozvaní do diskusie: Tomáš Szalay (Poslanec, člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo SaS), Peter Stachura (Poslanec KDH), Vladimír Baláž

(Poslanec a Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo, poslanec Smer-SD), Oskar Dvořák (Poslanec a podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Progresívne Slovensko)

Celý program

Okruhy tém: Konferencia Zdravotníctvo
