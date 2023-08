Kazma spustil odpočítavanie do premiéry svojho tajného filmu

Do udalosti, na ktorú čakajú státisíce fanúšikov populárneho českého šoumena Kazmu, zostáva už len 9 dní a všetci sa už nemôžu dočkať 17. augusta, aby vzali české a slovenské kiná útokom. Kazmov film ONEMANSHOW: The Movie sa zapísal do histórie už mesiac pred premiérou, keď v Česku prekonal doterajšie rekordy v predpredaji a počte premietaní v kinách po celej krajine.

„Česká kinematografia ešte nikdy predtým nič podobné nezažila. Žiadny domáci film v histórii nezaznamenal také vysoké čísla v predpredaji vstupeniek a počte premietaní v kinách. Čísla sú rekordné a už teraz je jasné, že pôjde o filmovú udalosť, aká nemá u nás obdoby. Tajomstvo, ktoré celý projekt obklopuje, vyvoláva nevídanú pozornosť. Každý ho chce vidieť a každý chce byť pri tom prvý,“ povedal Martin Palán, majiteľ distribučnej spoločnosti BONTONFILM.

Foto: Bontonfilm

Šou, akú Česko a Slovensko v kinách ešte nevidelo

Kamil Bartošek, alias Kazma, známy svojimi originálnymi videami, ktoré v minulosti dokázali šokovať celý svet, včera na svojom Instagrame spustil odpočítavanie a zostáva už len niekoľko dní, kým sa diváci konečne dozvedia, aké tajomstvo sa skrýva za týmto očakávaným titulom.

Film ONEMANSHOW: The Movie pripravoval Kazma so svojím štábom 4 roky v prísnom utajení. Náklady sa podľa producentov vyšplhali na 72 miliónov českých korún a tvorcovia sľubujú jedinečnú šou, akú Česko a Slovensko v kinách ešte nevidelo. ONEMANSHOW: The Movie je Kazmov doteraz najnáročnejší projekt, ktorý si vyžaduje veľké plátno. Jeho slávne „pranky“ a škandály trhali na internete miliónové rekordy v počte pozretí a ohromovali divákov svojou drzosťou. Medzi jeho najznámejšie akcie patrí nabúranie sa do relácie Prostřeno (na Slovensku Bez servítky), nastrčenie falošného Jima Carreyho na galavečer Českých levov alebo infiltrácia na štadión počas finále majstrovstiev sveta v Rusku v kufri jedného z výstavných áut. Teraz prichádza Kazma so svojou legendárnou ONEMANSHOW v celovečernom formáte a podľa vlastných slov sa chystá zbúrať české a slovenské kiná.

Unikátny film vo svetovom meradle a prísne bezpečnostné opatrenia

Organizátori nešetrili na tom, aby film zostal v bezpečí a neunikol pred oficiálnym uvedením do kín ani po ňom. Všetky projekcie sú vybavené bezpečnostným kľúčom, ktorý film odomkne len počas premietania, a celý film navyše využíva najmodernejšiu sledovaciu technológiu, ktorá zabezpečuje najvyššiu ochranu filmového diela pred pirátskymi nahrávkami. Tieto unikátne opatrenia zaručujú, že film prakticky nebude možné ukradnúť. Ak by sa o to niekto pokúsil, môže očakávať trestné stíhanie a vysoké pokuty. Prísne bezpečnostné opatrenia sú pravdepodobne opodstatnené. Podľa tvorcov totiž nejde o obyčajný film, ale o jedinečne dielo vo svetovom meradle, ktoré má mať po prvýkrát v histórii kinematografie presah do reality.

Nech už nám Kazma a jeho tím predvedú čokoľvek, jedno je jasné. To, čo sa 17. augusta odohrá v českých a slovenských kinách, bude udalosť, ktorá sa len tak nevidí.

Foto: Bontonfilm

