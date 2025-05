Kažimír je vinný v kauze podplácania, dostal peňažný trest 200-tisíc eur

aktualizované, 29. mája, 9:28

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z prečinu podplácania. V tejto súvislosti mu uložil peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Pokiaľ by ho Kažimír nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest jeden rok väzenia.

Čo je kľúčový dôkaz?

Kauza sa týka úplatku 48-tisíc eur pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Čiastka by podľa rozsudku mala prepadnúť štátu. Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Obžalovaný sa vyhlásenia rozsudku osobne nezúčastnil, keďže sa nachádza v Hongkongu. „Podľa názoru súdu prokurátor uniesol dôkazné bremeno,“ povedal v odôvodnení rozsudku sudca Cisárik.

Za kľúčový dôkaz v tomto konaní označil výpoveď svedka Imreczeho. Ten podľa neho „presvedčivo, jasne a zrozumiteľne opísal daný skutok„. Zároveň sudca Cisárik skonštatoval, že motív pomsty, ako tvrdila obhajoba, u svedka Imreczeho nezistil. Keby sa Imrecze podľa neho chcel Kažimírovi za niečo pomstiť, mohol si vymyslieť závažnejší skutok. „Nedáva logiku vymyslieť si takýto banálny prípad,“ vyhlásil sudca.

Prokurátor navrhoval nepodmienečný trest

Cisárik tiež pripomenul, že obhajoba argumentovala premlčaním skutku. Podľa neho však toto trestné konanie nemohlo byť zastavené, pretože sa dotýka európskych peňazí. Prokurátor vo svojej záverečnej reči v piatok 23. mája navrhol uznať obžalovaného za vinného s tým, že pre neho navrhuje uložiť nepodmienečný trest v strede trestnej sadzby v rozsahu jeden až päť rokov väzenia.

Trest by si mal Kažimír, ktorý na štvrtkovom pojednávaní nie je prítomný, odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Takisto mu navrhol zákaz pôsobenia v orgánoch verejnej moci aspoň na päť rokov. Čiastka 48-tisíc eur, ktorú do trestného konania vydal František Imrecze, by podľa prokurátora mala prepadnúť štátu.

Podľa obžaloby Kažimír žiadal v roku 2016 od Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur. V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu neskôr poskytol úplatok 48-tisíc eur.

Kažimíra pritom už súd uznal trestným rozkazom za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest 100-tisíc eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil obžalovanému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva roky. Keďže však obžalovaný, ako aj Úrad špeciálnej prokuratúry podali proti verdiktu odpor, vo veci bolo vytýčené hlavné pojednávanie.