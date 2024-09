Káva pred tréningom: Môže dopomôcť k lepšiemu športovému výkonu?

Máte pocit únavy a nízkej energie pred športovou aktivitou? Káva pred tréningom môže byť riešením! Len treba myslieť na niekoľko skutočností.

Každý, kto pravidelne športuje, to už zažil. Príde deň, kedy jednoducho nemáte dostatok energie na tréning. Cítite únavu, vaša motivácia je nízka a zdá sa, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, vaše telo odmieta spolupracovať. Ak sa v tejto situácii nachádzate pravidelne, možno ste sa už zamysleli nad tým, či by vám káva mohla pomôcť. Odpoveď je áno! Káva pred tréningom nielen že prebudí vašu myseľ, ale môže byť aj vaším verným partnerom pri zlepšení športového výkonu.

Aké má káva účinky na športový výkon?

Kofeín, ktorý sa nachádza v káve, je jedným z najrozšírenejších stimulantov na svete. Funguje tak, že blokuje adenozín – neurotransmiter, ktorý spôsobuje únavu. Výsledkom je zvýšená bdelosť, zlepšená koncentrácia a pocit menšej únavy, čo sú faktory, ktoré vám môžu pomôcť počas intenzívneho tréningu.

Ale káva nie je len o kofeíne. Obsahuje množstvo antioxidantov a ďalších bioaktívnych látok, ktoré môžu prispievať k lepšiemu fungovaniu organizmu. Niektoré výskumy naznačujú, že pravidelná konzumácia kávy môže znížiť svalovú bolesť po tréningu a zlepšiť regeneráciu.

Zlepšená výdrž a fyzický výkon

Štúdie ukazujú, že kofeín môže zvýšiť fyzickú výdrž až o 12 %. To je dôvod, prečo mnoho športovcov pije kávu pred náročným tréningom alebo súťažou. Kofeín totiž stimuluje nervový systém, čím zlepšuje mobilizáciu tukových zásob a ich následné využitie ako zdroj energie. To znamená, že namiesto rýchleho vyčerpania zásob glykogénu vaše telo začne spaľovať tuky, čo vedie k dlhšiemu a efektívnejšiemu výkonu.

Mentálny boost

Okrem fyzických výhod má káva pozitívny vplyv aj na našu psychiku. Kofeín zlepšuje sústredenie a reakčné časy, čo je kľúčové pri športoch, ktoré vyžadujú rýchlu odozvu, ako je tenis, basketbal či futbal. Ak ste niekedy pocítili, že sa vám počas tréningu ťažšie sústredí, káva môže byť tou správnou voľbou.

Ako najlepšie využiť kávu pred tréningom?

Aby ste z kávy získali čo najviac, je dobré si ju vychutnať asi 30–60 minút pred tréningom. Ideálna dávka kofeínu je individuálna, no všeobecne sa odporúča konzumovať 3 až 6 mg kofeínu na kilogram telesnej hmotnosti. Ak vážite 70 kg, to znamená približne 210–420 mg kofeínu, čo zodpovedá dvom až trom šálkam kvalitnej kávy.

Nezabúdajte však, že nie všetci reagujú na kofeín rovnako. Ak ste citliví na jeho účinky, možno bude lepšie začať s nižšími dávkami a postupne zistiť, aké množstvo vám najviac vyhovuje.

