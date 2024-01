Kaufland bilancuje rok 2023: Na zozname jeho úspechov je aj unikátna zelená predajňa, online trhovisko a titul Najdôveryhodnejší predajca potravín

Päť nových predajní, výnimočný zelený Kaufland budúcej generácie jediný svojho druhu v Európe, spustenie moderného predajného kanála, ktorý zaznamenáva vyše 3,3 milióna návštevníkov mesačne či ocenenie Najdôveryhodnejší predajca potravín, pre obchodný reťazec bol rok 2023 plný výziev.

Kaufland, ktorý prvú predajňu na Slovensku otvoril v roku 2020, má stabilné miesto na slovenskom trhu v prvej trojke maloobchodných reťazcov a patrí medzi kľúčových hráčov nielen v oblasti predaja potravín, ale aj na pracovnom trhu. Aktuálne v ňom pracuje vyše 7 800 zamestnancov a v januári minulého roku už piaty raz získal ocenenie Top Employer Europe 2023 a Top Employer Slovensko 2023. Možnosti na kariérny rast v úspešnej firme ponúka aj mladej generácii stredoškolákov v duálnom vzdelávaní alebo v rámci programu Leadership, ktorý je určený absolventom vysokých škôl.

Dlhodobú dôveru spotrebiteľov k značke Kaufland potvrdil aj marketingový projekt Dôveryhodné značky, v ktorom aj v roku 2023 získal prvenstvo v kategórii Predajca potravín. „U slovenských spotrebiteľov sme sa už tretí raz stali najdôveryhodnejším predajcom potravín, čo považujem za ocenenie práce všetkých mojich kolegov a zároveň veľký záväzok. Aj naďalej chceme zákazníkom ponúkať čerstvé a kvalitné výrobky za výhodné ceny, no tiež im poskytovať tie najlepšie služby,“ hovorí generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Sven Reinhard, ktorý prevzal vedenie spoločnosti v októbri 2023. V slovenskom Kauflande pôsobí od roku 2018 a ako člen predstavenstva a konateľ bol zodpovedný za oblasť Prevádzky a Supply Chain Management. Na poste generálneho riaditeľa vystriedal svojho predchodcu Paula Paulsa, ktorý po viac ako trinástich rokoch odišiel na zaslúžený dôchodok.

Počas uplynulých dvanástich mesiacov reťazec rozšíril svoju sieť o päť nových predajní, no okrem kamenných obchodov umožňuje zákazníkom nakupovať aj prostredníctvom Kaufland online trhoviska, ktoré sa od svojho spustenia vo februári 2023 zaradilo medzi najväčšie online trhoviská na našom trhu. Aktuálne má v ponuke viac než 6 miliónov produktov od približne 4000 predajcov, z ktorých je vyše 400 zo Slovenska a široký výber tovaru vo viac než 6 400 kategóriách ako nábytok, elektronika, záhrada, kuchyňa či šport pritiahne na Kaufland.sk každý mesiac 3,3 milióna návštevníkov. Aj údaje dátovej platformy Similarweb potvrdzujú, že Kaufland online trhovisko, ktoré dnes pozná až 77 % Slovákov, eviduje najviac návštev zo všetkých dostupných online trhovísk.

Reťazec si dáva záležať na trvalej udržateľnosti, podľa jej zásad naprojektoval aj výnimočnú predajňu v Záhorskej Bystrici, ktorú otvoril v septembri minulého roka. Foto: Kaufland

Menej odpadu aj CO2

Dôležitou súčasťou jeho obchodnej stratégie je ochrana životného prostredia, preto sa snaží minimalizovať produkciu emisie skleníkových plynov zo svojej činnosti. Myslel na to aj pri výstavbe unikátnej predajne v Záhorskej Bystrici, ktorú otvoril v septembri 2023 a ktorá je jedinou svojho druhu spomedzi všetkých jeho prevádzok v strednej aj východnej Európe. Bola naprojektovaná podľa zásad udržateľného stavebníctva a je výnimočná svojou konštrukciou, ktorá pozostáva zo 75 % dreva *. Takáto drevená stavba v porovnaní s bežnou železobetónovou budovou vyprodukuje počas svojej životnosti o 514 ton CO2** menej, čo v prepočte znamená množstvo CO2, ktoré do ovzdušia vypustí osobné auto pri najazdení 4,4 milióna kilometrov.

Obchodný reťazec si dal za cieľ aj znižovanie produkcie vlastného odpadu a jeho opätovné využívanie, čo sa mu vďaka zavedeniu nových procesov, inovácií a najmä zapojeniu vlastných zamestnancov podarilo. V roku 2023 ako prvá spoločnosť na Slovensku získal strieborný certifikát od renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD. Ten potvrdil, že Kaufland je lídrom na ceste k nulovému odpadu. Dokáže pozitívne využiť a recyklovať v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu, pričom podľa údajov Štatistického úradu SR firmy vytriedia len okolo 60 percent, a zvyšok skončí na skládkach alebo v spaľovni.

Pre obľúbeného predajcu potravín je mimoriadne dôležitá aj podpora domácich výrobcov. Svoju privátnu značku K- Z lásky k tradícii, ktorú tvorí vyše 90 produktov vyrobených slovenskými dodávateľmi, minulý rok rozšíril o ponuku slovenského mäsa či zeleniny. Zároveň takmer 50 percent ponúkaného ovocia a zeleniny mierneho pásma pochádza zo Slovenska, no zákazníci v predajniach nájdu tiež stopercentne slovenské hovädzie a bravčové mäso. Predajný priestor poskytuje reťazec aj regionálnym dodávateľom, ktorí nemajú výrobné kapacity zásobovať sieť všetkých 80 prevádzok po celom Slovensku, ale dodávajú svoje produkty do predajní Kaufland v blízkom okolí. Príležitosť na sezónnu spoluprácu ponúka napríklad domácim remeselným pivovarníkom a vlani zaradil do sortimentu pivné špeciály, cidre či nealkoholické limonády od 26 lokálnych remeselných pivovarov.

Kaufland pravidelne podporuje verejnoprospešné projekty, po celom Slovensku stavia K Parky – multifunkčné ihriská pre mladú generáciu. Foto: Kaufland

Pomáhať je samozrejmé

„Kaufland nie je len predajcom potravín, za posledné roky sa stal silnou značkou a zodpovedným partnerom pre všetkých, s ktorými spolupracuje. Zároveň sa snaží ísť vo svojich aktivitách príkladom, a tak dlhodobo podporuje spoločensky zodpovedné projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať život ľuďom aj komunitám v regiónoch,“ vysvetľuje Sven Reinhard. Investície obchodného reťazca smerovali napríklad do výstavby K Parkov, moderných multifunkčných ihrísk určených pre deti a tínedžerov, ktoré minulý rok vyrástli v šiestich slovenských mestách či do podpory zdravej výživy u detí na školách prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom pravidelne organizuje zbierku Pomáhame potravinami, ktorej desiaty ročník vlani priniesol ľuďom v núdzi pomoc za vyše 117 000 eur.

Minulý rok mohli zákazníci hlasovaním cez Kaufland Card rozhodnúť, aké verejnoprospešné projekty reťazec podporí celkovou sumou 100 000 eur, a tak 45 000 eur získalo OZ Záchrana na nákup AED prístrojov, čiže defibrilátorov zachraňujúcich život. Občianske združenie Návrat využilo 30 000 eur na pomoc deťom z detských domovov, ale tiež biologickým a náhradným rodičov a 25 000 smerovalo Nadácii Ekopolis, ktorá sa zameriava na cielenú výstavbu funkčnej zelene.

„Už viac ako 23 rokov je Kaufland dôležitou súčasťou každodenného života na Slovensku aj jeho obyvateľov,“ pokračuje generálny riaditeľ Sven Reinhard. „Môžu sa na nás spoľahnúť zákazníci, ktorí v našich predajniach nakupujú, zamestnanci, ktorí u nás pracujú, aj naši dodávatelia, pre ktorých sme už dlhé roky stabilným partnerom. Úlohou úspešnej spoločností však je posúvať vpred aj krajinu, v ktorej pôsobí, preto je pre nás samozrejmé, že sme aktívni aj v oblasti filantropie, sociálnej pomoci a trvalej udržateľnosti.“

*Zdroj: Kaufland SR v.o.s.: analýza použitia materiálu na strechu, strešné nosné prvky, obvodové steny a stĺpy. Bez zarátania vnútorných priečok

** Zdroj: SALVIS, s.r.o.: analýza životného cyklu budovy po dobu 60 rokov

