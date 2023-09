Kapitána odsúdili na päť rokov väzenia pre tragickú zrážku lodí na Dunaji (foto)

Kapitána riečnej výletnej lode, ktorá sa v Budapešti v roku 2019 zrazila s ďalším plavidlom a zomrelo pri tom najmenej 27 ľudí, uznali v utorok vinným z nedbanlivosti vedúcej k smrteľnému masovému nešťastiu. Dostal päťročný trest odňatia slobody.

Čaplinskyj sa môže odvolať

Sudkyňa Leona Németh dospela k záveru, že ukrajinský kapitán Jurij Čaplinskyj zapríčinil, že sa jeho loď Viking Sigyn zrazila zo zadu s turistickou loďou Hableány, ktorá sa behom pár sekúnd potopila do Dunaja.

Oslobodila ho však spod obžaloby z neposkytnutia pomoci v 35 bodoch obžaloby. Čaplinskyj sa môže odvolať.

Čaplinskyj bol od zrážky v policajnej väzbe a neskôr v domácom väzení. Časť jeho doterajšej väzby sa odráta z trestu.

Jedna osoba je stále nezvestná

Lode sa zrazili 29. mája 2019 pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na lodi Hableány prežilo len sedem.

O životy prišli aj dvaja maďarskí členovia posádky. Jedna osoba je stále nezvestná. Záchrannú operáciu komplikovalo zlé počasie. Niektoré obete našli až týždne po havárii viac ako 100 kilometrov po prúde rieky. Habelány strávila na dne Dunaja 12 dní, než ju vytiahli.

Pred vyhlásením verdiktu Čaplinskyj nazval zrážku „strašnou tragédiou“ a povedal, že smrť „toľkých nevinných obetí“ mu v noci nedá spať. „Takto to so mnou bude do konca života,“ dodal.