Bafana Bafana opráši svoju slávu. Juhoafrická republika postúpila po 15 rokoch na MS

Účasť Nigérie, jedného z najslávnejších afrických národných tímov, visí na vlásku.
Bafana fanúšikovia JAR
Futbalová reprezentácia Juhoafrickej republiky sa po dlhých 15 rokoch predstaví na futbalových majstrovstvách sveta. „Bafana Bafana“ si zaistili postup z kvalifikačnej skupiny C po jasnom víťazstve 3:0 nad Rwandou, čím využili zaváhanie Beninu. Góly Thalenteho Mbathu, Oswina Appollisa a Evidencea Makgopu znamenali návrat krajiny na svetový šampionát prvýkrát od roku 2010, keď JAR turnaj hostila.

Postup aj napriek komplikáciám

Postup žltozelených je o to cennejší, že tím trénera Huga Broosa sa musel vyrovnať aj s kontumačnou prehrou 0:3 s Lesothom za neoprávnený štart hráča. Napriek tomuto trestu a remíze so Zimbabwe v predposlednom kole sa Juhoafričania dokázali v rozhodujúcom zápase zmobilizovať a využiť zaváhanie súperov, najmä Beninu.

Nigéria po uši v problémoch

Práve Benin siahal po historickom postupe, prehral v Nigérii 0:4 a prepadol sa na tretie miesto. Hrdinom duelu bol Victor Osimhen, ktorý zaznamenal hetrik a udržal „Super Eagles“ v hre o účasť na svetovom šampionáte. Napriek tretiemu miestu v skupine má Nigéria ešte šancu, postúpila totiž do afrického play-off, odkiaľ si môže cez medzikontinentálnu baráž stále vybojovať miestenku na turnaj v zámorí (MS budú organizovať v júni 2026 tri krajiny – USA, Kanada a Mexiko, pozn.).

Sedem afrických tímov s postupom vo vrecku

Okrem Južnej Afriky si účasť na rozšírenom 48-člennom turnaji zabezpečili aj Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana a Kapverdy.

O posledných dvoch priamych postupujúcich z daného kontinentu sa rozhodne medzi Senegalom a DR Kongo v skupine B a medzi Pobrežím Slonoviny a Gabonom v skupine F. Nigéria tak zostáva v hre o baráž, pričom jej ďalší osud bude závisieť od marcového interkontinentálneho kvalifikačného turnaja.

