Bafana Bafana opráši svoju slávu. Juhoafrická republika postúpila po 15 rokoch na MS

Futbalová reprezentácia Juhoafrickej republiky sa po dlhých 15 rokoch predstaví na futbalových majstrovstvách sveta. „Bafana Bafana“ si zaistili postup z kvalifikačnej skupiny C po jasnom víťazstve 3:0 nad Rwandou, čím využili zaváhanie Beninu. Góly Thalenteho Mbathu, Oswina Appollisa a Evidencea Makgopu znamenali návrat krajiny na svetový šampionát prvýkrát od roku 2010, keď JAR turnaj hostila.
Postup aj napriek komplikáciám
Postup žltozelených je o to cennejší, že tím trénera Huga Broosa sa musel vyrovnať aj s kontumačnou prehrou 0:3 s Lesothom za neoprávnený štart hráča. Napriek tomuto trestu a remíze so Zimbabwe v predposlednom kole sa Juhoafričania dokázali v rozhodujúcom zápase zmobilizovať a využiť zaváhanie súperov, najmä Beninu.
Nigéria po uši v problémoch
Práve Benin siahal po historickom postupe, prehral v Nigérii 0:4 a prepadol sa na tretie miesto. Hrdinom duelu bol Victor Osimhen, ktorý zaznamenal hetrik a udržal „Super Eagles“ v hre o účasť na svetovom šampionáte. Napriek tretiemu miestu v skupine má Nigéria ešte šancu, postúpila totiž do afrického play-off, odkiaľ si môže cez medzikontinentálnu baráž stále vybojovať miestenku na turnaj v zámorí (MS budú organizovať v júni 2026 tri krajiny – USA, Kanada a Mexiko, pozn.).
Sedem afrických tímov s postupom vo vrecku
Okrem Južnej Afriky si účasť na rozšírenom 48-člennom turnaji zabezpečili aj Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana a Kapverdy.
O posledných dvoch priamych postupujúcich z daného kontinentu sa rozhodne medzi Senegalom a DR Kongo v skupine B a medzi Pobrežím Slonoviny a Gabonom v skupine F. Nigéria tak zostáva v hre o baráž, pričom jej ďalší osud bude závisieť od marcového interkontinentálneho kvalifikačného turnaja.