Kapitán Chicaga je s rodinou, jeho dcéru čaká operácia. Spoluhráči pre nich vysoko vyhrali a modlia sa - VIDEO

Útočník v štyroch zápasoch zatiaľ neskóroval, asistoval však v dvoch prípadoch.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nick Foligno
Na snímke kapitán Chicaga Blackhawks Nick Foligno. Foto: SITA/AP Photo/Karl DeBlaker
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Kapitán Chicaga Blackhawks Nick Foligno bude svojmu tímu chýbať neurčitý čas. Chce byť s rodinou, pretože jeho 12-ročná dcéra podstúpi ďalšiu operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou vadou.

Americký hokejista, ktorý 31. októbra oslávi 38. narodeniny, hrá tretiu sezónu za „jastrabov“. Útočník v štyroch zápasoch zatiaľ neskóroval, asistoval však v dvoch prípadoch.

„Je to skvelý, elitný líder. Je predĺženou rukou trénerského tímu. Myslím si však, že teraz máme v tíme iných hráčov, ktorí môžu pomôcť. Je to ako keby bol zranený, jednoducho ďalší hráč musí prevziať jeho úlohu,“ prezradil po vysokej výhre 8:3 v St. Louis tréner Jeff Blashill.

„Modlíme sa za neho, jeho rodinu a všetko, čo sa deje. Tento zápas bol pre neho a pre nich. Je to niečo, o čom celý tím hovoril pred duelom aj po ňom, takže sme chceli vyjsť na ľad a vyhrať pre nášho kapitána,“ uviedol útočník Frank Nazar, ktorý sa aj raz presadil.

Foligno pochádza z významnej hokejovej rodiny. Jeho otec Mike hral v NHL 15 rokov a brat Marcus pôsobí za Minnesotu.

Nick debutoval v profilige v drese Ottawy Senators v roku 2007. V 1 237 zápasoch základnej časti zaznamenal 247 gólov a 352 asistencií. Hral aj v Columbuse, Bostone a Toronte.

Folignova dcéra Milana oslávila v utorok 14. októbra 12. narodeniny. S manželkou Janelle majú aj dvoch synov – Landona a Hudsona.

Firmy a inštitúcie: Chicago BlackhawksSt. Louis Blues
Okruhy tém: NHL NHL 2025/2026 Rodina
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk