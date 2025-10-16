Kapitán Chicaga je s rodinou, jeho dcéru čaká operácia. Spoluhráči pre nich vysoko vyhrali a modlia sa - VIDEO

Kapitán Chicaga Blackhawks Nick Foligno bude svojmu tímu chýbať neurčitý čas. Chce byť s rodinou, pretože jeho 12-ročná dcéra podstúpi ďalšiu operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou vadou.
Americký hokejista, ktorý 31. októbra oslávi 38. narodeniny, hrá tretiu sezónu za „jastrabov“. Útočník v štyroch zápasoch zatiaľ neskóroval, asistoval však v dvoch prípadoch.
Honzek opäť nebodoval, ale bol vyťažený v oslabení. Calgary so štvrtou prehrou za sebou
„Je to skvelý, elitný líder. Je predĺženou rukou trénerského tímu. Myslím si však, že teraz máme v tíme iných hráčov, ktorí môžu pomôcť. Je to ako keby bol zranený, jednoducho ďalší hráč musí prevziať jeho úlohu,“ prezradil po vysokej výhre 8:3 v St. Louis tréner Jeff Blashill.
„Modlíme sa za neho, jeho rodinu a všetko, čo sa deje. Tento zápas bol pre neho a pre nich. Je to niečo, o čom celý tím hovoril pred duelom aj po ňom, takže sme chceli vyjsť na ľad a vyhrať pre nášho kapitána,“ uviedol útočník Frank Nazar, ktorý sa aj raz presadil.
Foligno pochádza z významnej hokejovej rodiny. Jeho otec Mike hral v NHL 15 rokov a brat Marcus pôsobí za Minnesotu.
Nick debutoval v profilige v drese Ottawy Senators v roku 2007. V 1 237 zápasoch základnej časti zaznamenal 247 gólov a 352 asistencií. Hral aj v Columbuse, Bostone a Toronte.
Folignova dcéra Milana oslávila v utorok 14. októbra 12. narodeniny. S manželkou Janelle majú aj dvoch synov – Landona a Hudsona.