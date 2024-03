Kapela P.O.D na Slovensku ešte nebola, festival Topfest to zmení

Je to skutočne tak, slávna americká nu metalová kapela P.O.D sa za viac ako 30 rokov svojej existencie slovenskému publiku ešte nepredstavila. Stane sa tak po prvýkrát na najväčšom rockovom festivale na Slovensku, 28. júna na Topfeste 2024.

Počas svojej kariéry P.O.D vydali 7 albumov a predali viac ako 12 miliónov albumov. S každým novým albumom, ktorý vydajú, s každým vystúpením, ktoré odohrajú, títo hudobníci stále cítia, že majú čo dokázať.

„Stále sme tu a stále tvoríme tú najlepšiu hudbu, akú sme kedy vytvorili,“ hovorí gitarista Marcos Curiel. „Pokiaľ ide o srdce, odvahu a dušu, P.O.D. je vaša kapela.“ A spevák Sonny Sandoval dodáva: „Stále dokazujeme, kto sme – vždy máme tú punk-rockovú mentalitu.“

A milujú LIVE vystúpenia. Publikum vždy bolo stredobodom ich pozornosti. A tešia sa aj na to slovenské. Na ich oficiálnom facebookovom profile sa objavil osobný odkaz: „ Can’t wait to see you guys at @topfest_slovakia June 28th. Slovakia bring that energy !! Jednoducho sa nevedia dočkať a žiadajú množstvo energie.

Vstupenky na festival s množstvom hviezd svetových pódií, ktoré Vám zaručujú nekompromisnú zábavu si už dnes môžete zakúpiť na topfestofficial.sk, prípadne na predpredaj.sk.