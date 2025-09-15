Kanonáda FC Barcelona. Kto všetko skóroval do siete Valencie?

Katalánci odohrala prvý domáci zápas sezóny na Štadióne Johana Cruyffa, mladík Lamine Yamal absentoval pre zranenie.
Fermín López
Fermín López z FC Barcelona oslavuje gól spoluhráča Roberta Lewandowského do siete FC Valencia v domácom súboji La Ligy 2024/2025. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona triumfoval v nedeľu v La Lige nad Valenciou 6:0 v zápase, ktorý museli Katalánci absolvovať na svojom malom tréningovom Štadióne Johana Cruyffa. Dôvodom je, že modernizovaný Camp Nou ešte nie je pripravený na otvorenie.

Po dva góly v tom súboji zaznamenali Robert Lewandowski, Raphinha aj Fermín López. Pre zdravotné problémy absentoval mladík Lamine Yamal, pričom tréner Hansi Flick kritizoval španielsku reprezentáciu za to, že ho napriek zraneniu nasadila v dvoch zápasoch kvalifikácie o postup na MS 2026.

Napriek tomu výkon „blaugranas“, najmä v druhom polčase, pomohol zabudnúť na jeho absenciu a predchádzajúcu remízu s Vallecanom. Fermín López, ktorého meno bolo spájané s možným odchodom do FC Chelsea, potvrdil, že tím je na správnej ceste.

„Posolstvo je rovnaké ako minulý rok. Hrať s intenzitou a pokorou. Myslím si, že sme na dobrej ceste a musíme takto pokračovať,“ vyhlásil.

Debut v základnej zostave dostal Roony Bardghji, ktorý nahradil Yamala. FC Barcelona dominoval v prvom polčase, no šance boli vzácne a domáci viedli len o gól. Marcus Rashford a Ferran Torres nevyužili svoje príležitosti, no po zmene strán prišli aj presné zásahy.

„Veľmi si vážim to, čo som dnes videl, a toto je len začiatok po reprezentačnej prestávke,“ uviedol kouč Flick po záverečnom hvizde.

Rashford prihral Raphinhovi na prvý gól, ktorý bol jeho prvým priamym gólovým príspevkom za tento klub. López potom pridal ďalší gól z diaľky. Lewandowski, ktorý prišiel na ihrisko v druhom polčase, dosiahol svoj premiérový presný zásah v sezóne po prihrávke Daniho Olma. Do hry sa vrátil aj Marc Bernal, ktorý pripravil posledný gól Lewandowskému.

Obrana Valencie sa opäť ukázala ako slabá, čo priznal aj bek hostí José Gayá. Valencia sa snažila, no druhý a tretí inkasovaný gól hosťom výrazne uškodil.

