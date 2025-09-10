Camp Nou ešte nie je pripravený. Barcelona musí odohrať zápas proti Valencii na štadióne, kde hrávajú ženy

Španielsky futbalový majster FC Barcelona nebude môcť odohrať svoj najbližší domáci zápas La Ligy 2025/2026 proti Valencii na ikonickom štadióne Camp Nou. Dôvodom je pokračujúca prestavba a chýbajúce administratívne povolenia od barcelonských úradov. Duel sa tak uskutoční na menšom Štadióne Johana Cruyffa, ktorý sa nachádza na tréningovom komplexe klubu.
Štadión Johana Cruyffa, kde pravidelne hráva ženský tím Barcelony, má kapacitu približne 6-tisíc divákov, čo je výrazne menej ako tradičný Camp Nou. Barcelona pôvodne plánovala hrať pred obmedzeným počtom divákov na Camp Nou, no klub zatiaľ nezískal potrebné licencie na otvorenie štadióna počas rekonštrukcie. „Klub intenzívne pracuje na získaní potrebných povolení na otvorenie Spotify Camp Nou v najbližších týždňoch,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Camp Nou bol uzavretý z dôvodu potrebnej rekonštrukcie na konci sezóny 2022/2023 s cieľom čiastočného otvorenia v novembri 2024. Do konca minulej sezóny Barcelona hostila svoje domáce zápasy na Olympijskom štadióne, keďže termín otvorenia Camp Nou sa opakovane posúval pre meškanie stavebných prác a problémy s povoleniami. Navyše, v piatok sa na Olympijskom štadióne koná hudobný koncert, čo znemožnilo tímu FC Barcelona vrátiť sa na toto miesto počas najbližšieho víkendu.
Celkové náklady na prestavbu Camp Nou sa odhadujú na 1,5 miliardy eur a dokončenie projektu je plánované na rok 2026.