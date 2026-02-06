Kanada a Francúzsko otvoria v Nuuku konzuláty na podporu Grónska proti tlaku USA

Kanada a Francúzsko, ktoré odmietajú nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa na Grónsko, otvoria v piatok konzuláty v hlavnom meste autonómneho dánskeho územia Nuuk. Krok má byť výrazným prejavom podpory miestnej vláde.
Trump od návratu do Bieleho domu opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú kontrolu nad strategicky dôležitým a na nerastné suroviny bohatým arktickým ostrovom z bezpečnostných dôvodov.
Pracovná skupina
Minulý mesiac však ustúpil od hrozieb prevzatia Grónska po tom, čo oznámil „rámcovú dohodu“ so šéfom NATO Markom Ruttem o posilnení amerického vplyvu.
Vznikla aj pracovná skupina USA, Dánska a Grónska, ktorá má rokovať o bezpečnostných otázkach v Arktíde. Podrobnosti však zatiaľ neboli zverejnené. Kodaň aj Nuuk síce uznávajú bezpečnostné obavy Washingtonu, no zdôrazňujú, že suverenita a územná celistvosť sú neprekročiteľnou červenou čiarou.
Európska solidarita
„Svojím spôsobom je to víťazstvo pre Grónčanov, keď vidia, že dvaja spojenci otvárajú svoje diplomatické zastúpenia v Nuuku,“ povedal politológ z Grónskej univerzity Jeppe Strandsbjerg. „Vládne tu veľká vďačnosť za odpor proti tomu, čo Trump vyhlásil.“
Francúzsky prezident Emmanuel Macron plán otvorenia konzulátu oznámil už počas júnovej návštevy Nuuku, kde vyjadril európsku „solidaritu“ s Grónskom a kritizoval Trumpove ambície.
Potvrdenie podpory
Nový francúzsky konzul Jean-Noel Poirier, bývalý veľvyslanec vo Vietname, uviedol, že prioritou bude dialóg s miestnymi obyvateľmi. „Prvou položkou programu bude počúvať Grónčanov, dať im priestor vysvetliť svoju pozíciu a z našej strany im potvrdiť podporu, tak ako si to želajú oni aj dánska strana,“ povedal pred odchodom z Kodane do Nuuku.