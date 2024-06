Kampaň poradenského centra ALEJ odhaľuje skryté formy násilia vo vzťahoch, videá vychádzajú zo skutočných výrokov

Kampaň poradenského centra ALEJ odhaľuje skryté formy psychického a ekonomického násilia. Pracovníci centra tak chcú zvýšiť povedomie o psychickom a ekonomickom násilí vo vzťahoch. Kampaň vznikla v spolupráci s agentúrou Slovák & Friends a obsahuje 13 krátkych videí, ktoré vychádzajú zo skutočných výrokov páchateľov.

„Psychické a ekonomické násilie sú častými, no zároveň mnohokrát prehliadanými formami násilia v partnerských vzťahoch. Majú však rovnako zničujúci vplyv na životy žien ako napríklad fyzické násilie,“ uviedla zakladateľka a riaditeľka poradenského centra ALEJ Daša Malíková.

Zviditeľnenie skrytých foriem násilia

Podľa jej slov prostredníctvom kampane chcú zviditeľniť tieto skryté formy násilia a zároveň ženám ukázať, že ak im uvedené vety znejú povedome, tak len na Slovensku ich počúvajú ďalšie tisícky žien, a teda sa to nedeje len im.

Výroky vo videách znázorňujú rôzne formy psychického násilia, od vydierania po ponižovanie: „Skús odísť a potom uvidíš. Ja to skončím a napálim to do prvého stromu. Potom môžeš do konca života ľutovať,“ alebo „Sprav mi láskavosť a obliekaj sa primerane svojmu veku, nie ako štetka“.

Takéto útoky podľa odborníkov často prebiehajú aj pred deťmi a partneri ich môžu zneužívať na kontrolu ženy. Používanie výrokov ako „si psychicky chorá“, „patríš na psychiatriu“, „aj tak ti nikto neuverí“ odrádzajú ženu od toho, aby s niekým o svojej situácii hovorila a vyhľadala pomoc, keďže spochybňujú jej úsudok a psychické zdravie.

Práve tým si páchateľ zabezpečuje svoju beztrestnosť a to, že násilie zostane utajené. „Kombinácia rôznych prejavov psychického násilia postupne spôsobuje, že sa stáva natoľko efektívnym, že fyzické násilie nie je na kontrolu potrebné, nakoľko vplyv zastrašovania a vyhrážania sa je dostatočne účinný,“ vysvetľuje Daša Malíková.

Kontrola financií

Ekonomické násilie sa prejavuje kontrolou financií a obmedzovaním prístupu k finančným zdrojom. V dôsledku ekonomického násilia a zneužívania má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti.

Vo videách zaznieva výrok ako priamy príklad ekonomického násilia: „Kam si dala tých 20 eur? Za túto šunku a mlieko? Dúfam, že máš bločky. Viac už do konca mesiaca neuvidíš.“ Malíková zdôrazňuje, že konečným cieľom páchateľov je získať absolútnu moc a kontrolu nad ženou, pričom narušujú jej psychickú integritu, sebadôveru a pocit sebahodnoty.

Cieľom kampane je pomôcť ženám a ich okoliu rozpoznať násilie a povzbudiť ich, aby o ňom začali hovoriť a vyhľadali pomoc. Ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža, alebo sa ich týka problém stalkingu a kyberstalkingu, sa môžu obrátiť na poradenské centrum ALEJ alebo na organizáciu vo svojom okolí.