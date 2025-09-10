Kampaň Bodkočiarka poukáže na to, že samovražda nemusí byť riešením – VIDEO

Pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa prevencie samovrážd rozbieha Občianske združenie IPčko kampaň Bodkočiarka, ktorá má poukázať na to, že samovražda nemusí byť riešením problematickej situácie.
Interpunkčné známienko
Ako v tejto súvislosti mimovládna organizácia informovala, známi aj neznámi ľudia zdieľajú v rámci kampane na sociálnych sieťach fotografie a videá so symbolom bodkočiarky, ktorý hovorí, že aj v časoch najväčšieho zúfalstva sa príbeh daného človeka ešte nemusí skončiť bodkou, ale môže pokračovať ďalej.
IPčko otvorilo v Trnave nové priestory pre Káčko a Flek, mladým ponúkajú odbornú pomoc aj bezpečný priestor
Bodkočiarka je totiž tvorená bodkou, ktorá symbolizuje koniec, a čiarkou, ktorá znamená pokračovanie. Bodkočiarka je tak podľa mimovládky viac ako len interpunkčné znamienko. Je symbolom nádeje, pomoci a odhodlania ísť ďalej pre ľudí, ktorí sa pokúsili ukončiť svoj život.
„Už roky sa snažíme zmeniť spôsob, akým sa o samovraždách hovorí, a zrušiť tabu, ktoré tu okolo nich máme. Vďaka tomu, že túto tému otvoríme aj vo svojom blízkom okolí, totiž môžeme zachraňovať ľudské životy,“ uviedol riaditeľ IPčka Marek Madro. Doplnil, že kto sa chce pridať ku kampani, stačí zdieľať na sociálnych sieťach fotku s bodkočiarkou a kontakt na Krízovú linku IPčko – 0800 500 333 alebo www.ipcko.sk.
Svätá omša
V súvislosti so stredajším svetovým dňom sa uskutoční aj v poradí už druhá sv. omša za obete samovrážd, ktorá sa bude konať o 18:00 v kostole Notre Dame na Jesenského ulici v Bratislave.
„Omšu bude ‚v kostolíku s nedokončeným príbehom‘ celebrovať biskup Jozef Haľko. Počas omše budeme myslieť na všetkých, ktorí sa stali obeťami fenoménu samovraždy, bude priestorom na stretnutie a podporu v cirkvi, kde boli v minulosti samovraždy obzvlášť stigmatizované,“ zdôraznil Madro. Po sv. omši bude podľa neho pripravené aj tzv. agapé v IPčku, na adrese Na vŕšku 6, Bratislava.
„Stretnutie je určené pre všetkých zúčastnených, ktorí zažili bolesť zo straty blízkeho človeka a ktorí hľadajú svetlo v tme, ktorá po strate zostala. Sme tu – môžeme o tom spolu hovoriť, alebo aj iba byť – v tichu a v prijatí,“ doplnil Madro.
Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd zároveň vyzýva ľudí z celého sveta, aby v stredu večer o 20:00 zapálili za oknom sviečku, ako podporu prevencie samovrážd, ale tiež spomienku na milovaných ľudí, ktorí ukončili svoj život.
Len za prvý polrok 2025 riešili psychológovia v IPčku 6 216 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a 1 078 pokusov o samovraždu. Myšlienky na samovraždu sú pritom už dlhodobo druhou najčastejšou témou, s ktorou sa na IPčko ľudia obracajú.