Kampaň Amazon Goes Gold rekordnou účasťou už po šiestykrát zvyšuje povedomie o detskej rakovine

Poslanec György Gyimesi OĽaNO ) si myslí, že prezidentka nepriamo vyzvala na predčasné voľby, ktoré by mali Progresívnemu Slovensku umožniť vstup do parlamentu. [related id="1819574" /] „Pani prezidentka podľa môjho názoru prečítala prejav, ktorému nerozumie," dodal poslanec. Argumentoval tým, že výzva na predčasné voľby by podľa jeho názoru znamenala katastrofu. [photo id="1819757" /] Gyimesi sa vyjadril, že má svoj vlastný názor aj na pôsobenie prezidentky a inak to zhodnotiť nevie.