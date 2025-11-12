Kaliňáka rozčúlilo tvrdenie, že darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine nevznikla škoda. Hovorí o škandále

Tvrdenie, že darovaním stíhačiek MiG-29 nevznikla škoda, je škandál. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na zastavenie stíhania vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine. Minister vyhlásil, že sa nedá povedať, že nevznikla škoda.
„Bola snáď náhrada? Má snáď štát náhradu iných bojových lietadiel za tých 14? To je absurdné,“ vyhlásil minister s tým, že by bral, keby vyšetrovateľ povedal relevantné dôvody pre zastavenie stíhania, no vyzerá to podľa neho, že sa prípadu chcel zbaviť alebo sa možno bojí, že sa mu niekto pomstí v prípade obvinenia.
„Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, lebo to je jeho slobodné rozhodnutie, mohol to zastaviť, lebo to nepovažuje za trestný čin, ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda?“ dodal Kaliňák s tým, že je to neuveriteľné a podajú v tejto veci sťažnosť.
Kaliňák sa neospravedlní
Minister obrany to teda nepovažuje za uzavretú vec. „Žijeme v demokratickej krajine, kde je možnosť sa odvolať,“ zdôraznil Kaliňák. Súčasne doplnil, že ak exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) čaká verejné ospravedlnenie, tak toho sa nikdy nedočká.
„To, že daroval stíhačky MiG-29 je fakt, ktorý sa stal. To je fakt. A mal za ne náhradu? Nemal. Pretože žiadne lietadlá v tej chvíli na Slovensku neboli,“ dodal minister a podotkol, že iné krajiny svoje lietadla nedarovali bez toho aby mali náhradu, iba Slovensko. „Tak už čo je väčším ohrozením záujmov SR ako toto?“ dodal Kaliňák.
Naď avizoval trestné oznámenie alebo civilnú žalobu
Naď súčasne avizoval, že podá trestné oznámenie alebo civilnú žalobu. Kaliňák mu odkázal, že nikoho nezastraší. „Strašne je zábavný. Hrozne chce zúriť. Je ako taký ten miešok, ktorý sa naduje a potom musí použiť nejaké tvrdé slová, aby to vyzeralo, že je obrovský. Ale potom vždy spľasne,“ povedal minister a zopakoval, že ak vyšetrovateľ zistí, že je nevinný, nemusia ho obviniť.
„Ja hovorím o tom, že sa vyšetrovateľ musí s tým vysporiadať a nesmie tvrdiť, že nevznikla škoda. Dali sme 14 kusov lietadiel alebo nedali sme? Tu nejde o to či dostanete náhradu len v peniazoch. Ide o to, že v tej chváli nemalo Slovensko k dispozícii lietadlá, ktoré by mohli plniť povinnosti NATO,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že Slovensko bolo v ochrane neba odkázané na pomoc susedných štátov.
„Čiže dovoľte, aby som bol rozčúlený nad tým, že niekto je brutálny alibista alebo sa bojí. Keď sa bojí, nech ide robiť inštalatéra,“ uzavrel Kaliňák.
Darovanie stíhačiek Ukrajine
V kauze darovania stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine nastal zvrat. Bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine.
Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál potvrdila, že vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa vo štvrtok 30. októbra.
Vyšetrovateľ tak podľa prokuratúry urobil preto, lebo bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci. Vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa nepodarilo preukázať, že by bola darovaním vojenskej techniky Ukrajine, konkrétne lietadiel MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB, spôsobená škoda SR.