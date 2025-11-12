Minister Kaliňák vysvetlil obstarávanie pušiek pre armádu. Potvrdil, že rokuje len s jedným dodávateľom – VIDEO

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa ohradil voči tvrdeniam poslanca SaSJuraja Krúpu a generála Pavla Macka v súvislosti s obstaraním útočných pušiek pre slovenskú armádu. Kaliňák zdôraznil, že generál Macko si svojimi výrokmi robí hanbu a že je na smiech celému Generálnemu štábu Ozbrojených síl (OS) SR.
Macko podľa jeho slov vymenil politiku za odbornosť. Poslanec Krúpa a generál Macko na tlačovej besede kritizovali ministra obrany, že chce netransparentne postupovať pri plánovanom nákupe 20-tisíc útočných pušiek. Ako uviedli, majú informácie, že sa favorizujú produkty len jedného dodávateľa a na pušky má ministerstvo obrany v pláne vynaložiť 100 miliónov eur.
Rokuje s jedným dodávateľom
Minister obrany pripomenul, že od samého začiatku hovoril o tom, že zámerom je, aby sa pušky pre OS SR vyrábali na Slovensku. Potvrdil, že sa aktuálne rokuje s jedným dodávateľom, a to s firmou Grand Power, ktorej majiteľ je Jaroslav Kuracina.
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru je podľa Kaliňáka vysoký, o pár dní bude vycvičených už 300 žandárov
Kaliňák priznal, že vzťahy s Kuracinom nemá najlepšie pre minulé nezhody v súvislosti s tendrom, keď bol ešte ministrom vnútra. Ako však zdôraznil, ich vzťahy nebudú prekážkou tomu, aby mali slovenskí vojaci kvalitné zbrane vyrobené na Slovensku.
„Dnes sa nemôžem pozerať na to, či sa mi niečo páči, alebo nepáči, keď je záujem vojakov, ktorí preferujú určitý typ zbrane,“ doplnil minister s tým, že firma Grand Power medzičasom prešla obrovským vývojom, má seriózne zázemie a strojné vybavenie.
Suma za zbrane
Minister súčasne nerozumie, odkiaľ Krúpa a Macko nabrali sumu 100 miliónov eur. Pripomenul, že kedysi sa dokonca hovorilo o 120 miliónoch eur, s čím on sám nebol spokojný. Vychádzalo by to totiž na približne 60-tisíc eur na zbraň, čo je podľa neho nezmysel.
Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO
Ako spresnil, majú záujem obstarať pušky M4M1 v piestovej verzii. Kaliňák chce pritom dosiahnuť, aby samotná holá zbraň vychádzala na úrovni 1 000 až 1 500 eur. Vysvetlil, že sú aj lacnejšie verzie, tie však nie sú dostatočne spoľahlivé. Potrebný je podľa ministra kvalitný materiál, aby puška vydržala v záťaži tisícky výstrelov.
„My sa budeme snažiť, aby tá suma klesla minimálne o polovicu. A samozrejme, všetky tie ceny potom predložíme. My tú zmluvu neutajíme. To, že vyberáme slovenského výrobcu sme hovorili dopredu,“ zdôraznil Kaliňák.
Ohradil sa voči tvrdeniam Krúpu a Macka
Kaliňák je názoru, že spoločnosť Grand Power bude schopná dodať požadované množstvo zbraní v požadovanej kvalite. „V akýchkoľvek prípadoch, pre prípad konfliktu alebo nejakej krízy, ako štát viete prevziať kontrolu nad výrobným procesom, ktorý je dôležitý pre ochranu SR,“ vysvetlil Kaliňák, ktorý však verí, že spoločnosť vie garantovať výrobu všetkých pušiek, keďže už dnes produkujú tisícky zbraní.
„Dostatočne dobre sa poznám s Kuracinom na to, aby som vedel tlačiť na čo najvýhodnejšie podmienky pre Slovensko,“ doplnil minister. Ak by teda samotná zbraň stála 1 000 až 1 500 eur za kus, pušky by sa obstarali za 20 až 30 miliónov eur. Je to však cena bez ďalšieho vybavenia. Minister spresnil, že OS SR požadujú mať vo výbave osem zásobníkov, náhradné mieridlá, čistenie či obaly na zbrane.
Slovensko bude viesť nové aliančné centrum NATO zamerané na delostreleckú paľbu
„Každá z tých vecí stojí 50, 80 či 100 eur, ktoré sa do ceny pušky nepočítajú ale v konečnom dôsledku budú v nejakom rozpočte,“ povedal Kaliňák a spresnil, že ak je reč o optike, nočnom videní a termovízií, tak na to bude vyhlásená samostatná súťaž. Cena 100 miliónov alebo 120 miliónov za pušky je tak podľa neho nezmyslom.
Záujem spoločnosti prezbrojiť slovenskú armádu
Spoločnosť Grand Power pre SITA ešte v apríli v roku 2023 potvrdila svoj záujem prezbrojiť slovenskú armádu novými puškami zo svojej dielne. V roku 2022 totiž uviedla na trh pušku GP M4 a M4M (piestová verzia pušky M4).
Spoločnosť už vtedy uviedla, že má dostatočné kapacity na výrobu požadovaného množstva pušiek a že vedia zaručiť dostupnosť náhradných dielov, plnú servisnú podporu a tiež školenie armádnych zbrojárov na údržbu novej pušky.