V Česku prebieha najväčšia bezpečnostná prehliadka v strednej Európe, lietala aj slovenská stíhačka F-16 – FOTO

V susednom Česku aktuálne prebieha najväčšia bezpečnostná prehliadka v strednej Európe NATO Days a Dni Vzdušných síl Armády Českej republiky. Svoju zahraničnú premiéru malo na 25. ročníku podujatia aj slovenské lietadlo F-16 Block 70.
Prehliadka prezentuje širokej verejnosti najrôznejšiu techniku pre zaistenie bezpečnosti, ktorou disponujú krajiny Severoatlantickej aliancie. Tento rok potvrdilo účasť 17 členských krajín NATO. Ako organizátori podotkli, aj napriek každoročnému stúpaniu nákladov na organizáciu, má verejnosť na akciu bezplatný vstup.
Minuloročné Dni NATO zrušili pre povodne
Hlavný program sa odohráva v priestoroch Letiska Leoša Janáčka Ostrava. Minuloročnú prehliadku museli organizátori zrušiť. Situácia v súvislosti s povodňami v období, kedy sa akcia mala konať, si totiž žiadala mať príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek tam, kde sú najviac potrební – pri záchrane životov a majetku.
Bratislava hostila významné rokovania NATO, zúčastnilo sa vyše 60 krajín aj partnerov a otvoril ho aj Marek Eštok
Organizátori im tak týmto gestom vyjadrili podporu a solidaritu. Tento rok sú však NATO Days späť a tradične prinášajú dychberúce dynamické a statické ukážky leteckej a pozemnej techniky.
Slovenský Black Hawk či legendárny Harrier
Prvý z dvoch dní prehliadky otvoril ukážkou vo vzduchu slovenský vrtuľník UH-60M Black Hawk. Na NATO Days sa po 15 rokoch vrátilo aj legendárne lietadlo AV-8B Harrier II talianskeho námorníctva, ktoré prvýkrát v Českej republike predviedlo aj dynamickú ukážku. Lietadlo Harrier je výnimočné svojou schopnosťou vertikálneho vzletu a pristátia. Vo vzduchu sa ďalej predviedol aj Eurofighter Typhoon, a to rovno z dvoch krajín – z Talianska a Nemecka. Na nebi nechýbal ani český JAS-39 Gripen či francúzsky Rafale. Strhujúce ukážky predviedli akrobati Turkish Stars a Red Arrows.
S akrobatickou ukážkou sa previedla dvojica vrtuľníkov W-3A Sokol. Táto ukážka, ktorú lietajú ako jediní na svete, bola súčasne aj rozlúčkovou. NATO Days tak boli poslednou príležitosťou ju vidieť. Ani tento rok nechýbali na prehliadke obrie lietadlá ako C-130J Super Hercules, aliančný tanker A330MRTT, A-400M Atlas či KC-135 Stratotanker.
V rámci statických ukážok si návštevnici mohli prezrieť lietadlo F-35A Lightning, ktorými bude disponovať aj Česká republika, ktorá nimi nahrádza stíhačky Gripen. K videniu bolo tiež lietadlo Panavia Tornado. Grécko sa predstavilo s dvomi stíhačkami Mirage 2000 a priletel aj kanadský CF-18 Hornet. Vo vzduchu sa ukázal aj bombardér B-52 Stratofortress a nechýbalo ani množstvo pozemnej vojenskej techniky.
Slovenská F-16 a premiéra na zahraničnej šou
Svoju premiéru na zahraničnej šou mala aj slovenská stíhačka F-16 – Block 70. Jedna zo slovenských F-16 sa predstavila v prelete. Vo vzduchu sa v sólovej ukážke prvýkrát odprezentovalo aj lietadlo L-39 Skyfox od českej spoločnosti AERO Vodochody. O nákup lietadiel Skyfox prejavil záujem aj minister obrany Robert Kaliňák. Nahradiť by tak mohli súčasné lietadlá L-39 Albatros. Jeden zo Slovenských Albatrosov mohli návštevnici vidieť aj na statickej ukážke.
Areál Letiska Leoša Janáčka ožil aj ukážkami schopností a zásahov vojakov, hasičov, policajtov a tiež colníkov, väzenskej služby a ďalších útvarov. NATO Days sú súčasne aj dôležitou spoločenskou udalosťou, kde sa stretávajú predstavitelia súkromného a verejného sektora. Privítali aj množstvo hostí z politickej, kultúrnej, vedeckej či športovej sféry.