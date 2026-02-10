Kaliňák hovorí o veľkej príležitosti, slovenské zbrojovky sa ukazujú na svetovom veľtrhu v Rijáde – VIDEO

Slovenský obranný priemysel ukazuje svoje kvality celému svetu. Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) je účasť slovenských zbrojoviek na veľtrhu World Defense Show v Rijáde mimoriadne dôležité.
Slovenské firmy sa podľa slov rezortu obrany prezentujú na rekordnej ploche 700 metrov štvorcových. Minister obrany informoval, že sa v Rijáde nachádza 15 slovenských firiem. Niektoré sú na takomto podujatí spoločne s ministerstvom obrany prvýkrát.
Kuracina z veľtrhu v Rijáde: Rozširujeme výrobné kapacity, no na Slovensku máme problém s chronickým nedostatkom ľudí s technickým vzdelaním
„Môj záujem je, aby boli čo najúspešnejší vo svete. Je tu naozaj šanca uzavrieť dobré kontrakty. Treba sa prezentovať, aby všetci vedeli, že vôbec existujete. Bohužiaľ, môže si niekto povedať, že investovať do takého typu reklamy je zbytočné, lebo máme konsolidáciu. Nám sa to však osvedčilo, viaceré štáty sa zaujímajú. Máme šancu urobiť ďalšie kontrakty práve preto, že sme tu a sme prezentovaní a všetci o nás vedia,“ povedal minister. Ako doplnil, úspech slovenských zbrojoviek pomôže aj slovenskému HDP a ekonomike.
V čase, kedy Európa prežíva krízu, je podľa Kaliňáka dôležité, aby Slovensko investovala do toho, aby bolo známejšie a objednávanejšie ak ide o slovenské výrobky. Minister spresnil, že v Rijáde sa pred celým svetom prezentujú štátne spoločnosti ZTS Špeciál a Konštrukta Defence s najnovšími produktmi, akými sú napríklad húfnica EVA M2 či mínomet SAM-120.
Zbrojársky priemysel na Slovensku zažil vlani boom, štátne podniky však zaostávali
Predstavili sa aj s odmínovačom Božena. Slovensko zastupujú aj spoločnosti, ktoré sa venujú dronovým technológiám, ručným zbraniam či vojenskej technickej obuvi. „Sú to skvelé príležitosti pre naše podniky ako ukázať, čo dokážu vyrobiť zlaté slovenské ručičky a že dokážeme kráčať s dobou aj s vyspelými krajinami. Má to veľký význam aj pre náš zbrojársky priemysel a rast domácej ekonomiky,“ uzavrel minister.