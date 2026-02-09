Kuracina z veľtrhu v Rijáde: Rozširujeme výrobné kapacity, no na Slovensku máme problém s chronickým nedostatkom ľudí s technickým vzdelaním

V týchto dňoch prebieha prestížna celosvetová výstava obrannej techniky World Defense Show v Rijáde v Saudskej Arábii. Výrobca zbraní a majiteľ spoločnosti Grand Power, Jaroslav Kuracina na podujatí hovoril o etablovaní sa slovenských zbrojárov na medzinárodnom trhu, o svojich plánoch do budúcna ako aj o problémoch s kvalifikovanou pracovnou silou na Slovensku.
„Ide nám o to, aby sme poskytli priestor našim rozvíjajúcim sa firmám, ktoré sa môžu takýmto spôsobom prezentovať na jednej z najväčších výstav a môžu získať nové kontakty a kontrakty, a tým pomôcť aj nášmu hrubému domácemu produktu a ekonomike,“ povedal minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) pri otvorení slovenského stánku na výstave World Defense Show v Rijáde s tým, že na prestížnom veľtrhu reprezentuje Slovensko 15 spoločností.
„Je to veľmi dôležité v čase, kedy Európa prežíva veľkú krízu. Musíme investovať do toho, aby Slovensko bolo známejšie, bolo objednávanejšie z pohľadu svojich výrobkov, a tým pádom sme mohli túto ekonomickú krízu prekonať lepšie ako naši susedia,“ doplnil ďalej minister obrany.
Saudov zaujímali slovenské útočné pušky
V slovenskom stánku na prestížnom zbrojárskom veľtrhu v Rijáde si môžu návštevníci pozrieť zbrane, ktoré sú aktuálne určené pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.„Doniesli sme sem ako ukážku časť našej produkcie, ktorá je zameraná na ozbrojené zložky,“ povedal majiteľ spoločnosti Grand Power Jaroslav Kuracina v relácii Rozhovory s Mimi Šramovou.
Kuracina: Vzorky zbraní od Grand Power skúšajú na Lešti, vojaci sú s nimi spokojní – VIDEO
Ako ďalej ozrejmil, ide napríklad o útočné pušky R10 a M4M, či samopal Stribog A59 A3S s teleskopickou pažbou, ktorý je určený pre potreby vojenskej polície. „Štandardne všetky naše zbrane označujeme slovenským dvojkrížom na troch kopčekoch,“ prezradil tiež Kuracina.
A o čo mali v Rijáde najväčší záujem? „Momentálne vedieme diskusiu so Saudi Arabian Military Industries na tému útočnej pušky Araq. Vedú sa diskusie o licenčnej koprodukčnej výrobe. Saudi majú eminentný záujem zoznámiť sa s týmto typom zbraní,“ priblížil Kuracina.
Chronický nedostatok technikov
Známy podnikateľ v zbrojárskom priemysle tiež prezradil, že aktuálne zvyšujú výrobné kapacity a naberajú nových ľudí. „Snažíme sa ísť cestou intenzifikácie, zefektívňovania a využitia toho, čo aktuálne máme a to z jednoduchého dôvodu. Školstvo Slovenskej republiky žiaľ už viac než dva dekády neprodukuje dostatočný počet technicky vzdelaných mladých ľudí,“ skonštatoval Kuracina.
Ako ďalej vysvetlil, na Slovensku je ťažký prebytok humanitných vied, ktoré ročne absolvujú tisícky študentov, no na druhej strane je chronický nedostatok mladých ľudí s technickým vzdelaním. „Osobne som bol šokovaný, keď som dva roky dozadu zistil, že „až“ štrnásť inžinierov strojného zamerania ukončilo vysokoškolské vzdelanie, čo je strašný nepomer,“ hovorí Kuracina s tým, že táto situácia dáva Slovensku veľkú kompetičnú nevýhodu.
Modernizácia a rozširovanie výrobných kapacít
Ako ďalej Kuracina doplnil, zbrojárska továreň Grand Power neustále pracuje na výskume, inováciách a modernizácii. „Neustále sa snažíme modernizovať, neustále sa snažíme ísť dopredu. Firemné motto je: Non progredi est regredi (Nepostupovať znamená ustupovať). Ak zaspíte na vavrínoch, tak zistíte, že ste zrazu na konci peletónu, a to nechcem v žiadnom prípade dopustiť,“ vyhlásil známy podnikateľ.
Zbrojár Kuracina: Podporovať domáci priemysel je za mňa správne - ROZHOVOR
Kuracina na záver odpovedal aj na otázku, či budú v Slovenskej Ľupči a v Kremnických Baniach rozširovať komplex vzhľadom na množstvo objednávok firmy. „Určite áno. Máme investičné zámery a rovnako v našej prevádzke v Kremnických Baniach plánujeme nákup nových technológií, ktoré už budú plne automatizované, robotizované,“ prezradil majiteľ spoločnosti Grand Power s tým, že do budúcna majú zámer klásť väčší dôraz na robotizáciu.
World Defense Show
Na výstave obrannej techniky World Defense Show 2026 v Rijáde v Saudskej Arábii vystavuje takmer tisíc spoločností z 80 krajín sveta. Akcia sa zameriava na inováciu, integráciu moderných systémov a spoluprácu medzi priemyslom a ozbrojenými silami.
Ide o rýchlo rastúce globálne podujatie, ktoré udáva smer vývoja obranných technológií pre nasledujúce dekády. Stretávajú sa tu svetoví lídri obranného priemyslu. Na ploche 800 000 metrov štvorcových prezentujú to najmodernejšie, čo zbrojársky priemysel ponúka.