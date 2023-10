K rodičom sa vrátili tri deti z okupovanej časti Chersonskej oblasti

Tri deti z okupovanej časti Chersonskej oblasti sa vrátili k rodičom na územie kontrolované Ukrajinou. Uviedlo to ukrajinské ministerstvo pre reintegráciu dočasne okupovaných území. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Keď Rusi vstúpili do Chersonu, rodičia 10-ročného Oleksandra, 8-ročnej Daryny a 6-ročného Jakiva, sa rozhodli poslať deti do dediny, kde býva ich stará mama, v nádeji na väčšiu bezpečnosť. Keď bolo mesto Cherson oslobodené, stará mama a jej vnúčatá zostali na okupovanom území,“ uviedlo ministerstvo. Rusi totiž pri ústupe z Chersonu vyhodili do vzduchu Antonivský most, čím znemožnili návrat detí.

„Vďaka úsiliu ukrajinskej organizácie pre práva detí a s pomocou ministerstva pre reintegráciu dočasne okupovaných území sa deti opäť dostali k svojim rodičom,“ informovalo ministerstvo.