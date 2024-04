Jungheinrich rok 2023 v číslach

Spoločnosť Jungheinrich dosiahla v roku 2023 historické maximá v oblasti prijatých objednávok, tržieb a zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT).

Prijaté objednávky: 5,238 miliónov eur (+9.3 %)

Tržby 5,546 miliónov eur (+16.4 %)

EBIT: 430 mil. eur (+11,4 %)

EBIT ROS: 7,8 %

Návrh na dividendu: 0,75 eura na prioritnú akciu

V náročných makroekonomických podmienkach dosiahla spoločnosť Jungheinrich AG vo finančnom roku 2023 historicky najvyššie hodnoty z hľadiska prijatých objednávok, tržieb a zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT). Predstavenstvo navrhuje výplatu dividend vo výške 0,73 eura na kmeňovú akciu a 0,75 eura na prioritnú akciu, čo sú najvyššie dividendy v histórii spoločnosti.

Hamburg – Spoločnosť Jungheinrich zaznamenala vo finančnom roku 2023 výrazný rast. Hoci globálna ekonomika rástla výrazne pomalšie ako počas predchádzajúceho roka, objednávky prijaté v rámci nových obchodov, služieb krátkodobého prenájmu a predaja použitých zariadení ako aj popredajných službách narástli oproti predchádzajúcemu roku o 9,3 % a dosiahli úroveň 5 238 miliónov eur (v predchádzajúcom roku: 4 791 miliónov eur). Tržby skupiny prekročili hodnotu predchádzajúceho roka (4 763 mil. eur) o 16,4 %, resp. o 783 mil. eur, a dosiahli 5 546 mil. eur. Okrem pozitívneho rastu v oblasti predaja nových vozíkov k tomuto výsledku prispeli aj tržby v hodnote 219 miliónov eur zo spoločnosti Storage Solutions, ktoré boli zaúčtované v rámci nových obchodov. Podiel tržieb generovaných mimo Európy sa v dôsledku akvizícií zvýšil zo 16 % v predchádzajúcom roku na 20 % v sledovanom roku. EBIT vo výške 430 miliónov eur prekročil úroveň predchádzajúceho roka (386 miliónov eur) o 44 miliónov eur, teda o 11,4 %. ROS na úrovni 7,8 % bola nižšia ako v predchádzajúcom roku (8,1 %). EBT vo výške 399 mil. eur prekročil hodnotu predchádzajúceho roka (347 mil. eur) o 52 mil. eur. Návratnosť EBT z predaja dosiahla 7,2 % (v predchádzajúcom roku 7,3 %). ROCE klesla na 15,9 % (v predchádzajúcom roku 16,3 %). Voľný peňažný tok dosiahol +15 miliónov eur a bol výrazne lepší ako v predchádzajúcom roku (-239 miliónov eur).

Kladný údaj o voľnom peňažnom toku zohľadňuje odlev 326 miliónov eur kvôli akvizícii spoločností Storage Solutions a Magazino.

„V náročných makroekonomických podmienkach dosiahla spoločnosť Jungheinrich vo finančnom roku 2023 historicky najvyššie hodnoty z hľadiska prijatých objednávok, tržieb a zisku pred úrokmi a zdanením,“ povedal Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG. „Spoločnosť Jungheinrich po prvýkrát dosiahla objem prijatých objednávok a tržieb na úrovni presahujúcej 5 miliárd eur a EBIT vo výške viac ako 400 miliónov eur. Je to obrovský úspech pre celý tím našej spoločnosti, ktorý v súčasnosti tvorí viac ako 21 000 zamestnancov na celom svete. Vďaka akvizícii skupiny Storage Solutions Group sme v roku 2023 dokázali výrazne rozšíriť svoju prítomnosť v Severnej Amerike a prvýkrát sme vykázali tržby mimo Európy vo výške viac ako 1 miliarda eur,“ vyjadril sa Dr. Brzoska.

Rekordná dividenda

Vzhľadom na tento vynikajúci výsledok predstavenstvo spoločnosti Jungheinrich navrhne valnému zhromaždeniu 15. mája 2024 výplatu zvýšenej dividendy vo výške 0,73 eura na kmeňovú akciu a 0,75 eura na prioritnú akciu. Pôjde o vôbec najvyššie dividendy v histórii spoločnosti Jungheinrich AG. Na vyplatenie dividend podľa návrhu sa vyčlení celkovo 75 miliónov eur, čo predstavuje 25-percentnú mieru výplaty. Aj to je dôkazom toho, že spoločnosť Jungheinrich AG zostáva verná svojej politike nepretržitého vyplácania dividend.

Prognóza na rok 2024

Spoločnosť Jungheinrich AG predpokladá na finančný rok 2024 objem prijatých objednávok v hodnote od 5,2 miliardy eur do 5,8 miliardy eur. Spoločnosť si tiež stanovila cieľové rozpätie tržieb koncernu od 5,3 miliardy eur do 5,9 miliardy eur. EBIT by mal dosiahnuť 420 až 470 miliónov eur. Skupina očakáva, že ROS na úrovni EBIT sa bude pohybovať v rozmedzí od 7,6 % do 8,4 %. Prognóza vychádza z predpokladu, že v ďalšom priebehu roka nedôjde k makroekonomickým otrasom v dôsledku geopolitických kríz alebo problémov na finančných trhoch.

Kľúčové údaje v skratke Jungheinrich Group 2023 2022 Zmena % Jednotlivé prijaté objednávky 121,800 128,800 -5.4 in € million 5,238 4,791 9.3 Objednávky na sklade 31/12 in € million 1,441 1,595 -9.7 Príjmy in € million 5,546 4,763 16.4 z toho Nemecko in € million 1,205 1,106 9.0 z toho v zahraničí in € million 4,341 3,657 18.7 Podiel zahraničia % 78 77 – Zisk pred úrokmi a zdanením príjmov (EBIT) in € million 430 386 11.4 Návratnosť EBIT z predaja (EBIT ROS) % 7.8 8.1 – ROK1 % 15.9 16.3 – Zisk pred zdanením (EBT) in € million 399 347 15.0 Návratnosť EBT z tržieb (EBT ROS) % 7.2 7.3 – Zisk alebo strata in € million 299 270 10.7 Voľný peňažný tok in € million 15 -239 >100 Kapitálové výdavky2 in € million 90 73 23.3 Výdavky na výskum a vývoj in € million 152 128 18.8 Bilančná suma 31/12 in € million 6,910 6,164 12.1 Vlastné imanie 31/12 in € million 2,222 2,051 8.3 z toho upísané základné imanie in € million 102 102 – Zamestnanci 31/12 FTE3 21,117 19,807 6.6 z toho Nemecko FTE3 8,688 8,251 5.3 z toho v zahraničí FTE3 12,429 11,556 7.6 Zisk na prioritnú akciu4 € 2.94 2.65 10.9 Dividenda na akciu – kmeňová akcia € 0.735 0.66 10.6 – prioritná akcia € 0.755 0.68 10.3 1EBIT segmentu „Intralogistika“ ako percento priemerného investovaného kapitálu segmentu. 2 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý nezahŕňa kapitalizované výdavky na vývoj a majetok s právom na užívanie. 3 FTE = ekvivalenty plného pracovného úväzku. 4 Na základe podielu na zisku pripadajúceho na akcionárov spoločnosti Jungheinrich AG. 5 Návrh.

