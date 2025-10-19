Juh Čiech bojuje s vlnou boreliózy

S rekordným počtom prípadov lymskej boreliózy zápasí Juhočeský kraj. V tomto roku zaznamenali už 820 prípadov. Za ostatný mesiac v regióne pribudlo 100 nových pacientov s týmto ochorením. Ide o najvyššiu bilanciu v histórii. Informuje o tom web TN.cz.
„Aktuálne evidujeme 820 nahlásených a potvrdených prípadov, čo je o 330 viac ako v rovnakom období vlani,“ uviedla riaditeľka krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. „Tohtoročný výskyt už teraz patrí k najvyšším za posledné desaťročie,“ dodala.
Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré je zhruba päťkrát častejšie ako kliešťová encefalitída. Podľa údajov českého Štátneho zdravotníckeho úradu je výskyt lymskej boreliózy vyšší aj v Juhomoravskom, Moravsko-sliezskom a Stredočeskom kraji.