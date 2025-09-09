20. ročník festivalu Cinematik otvorí slovenská nominácia na Oscara, fanúšikov čaká filmový raj

Otvorenie jubilejného 20. ročníka medzinárodného filmového festivalu Cinematik prinesie predstavenie slovenskej nominácie na Oscara.
Festival už 20 rokov prináša do Piešťan to najlepšie z domácej aj svetovej kinematografie a od svojich počiatkov v roku 2006 uviedol viac ako dvetisíc filmov. Patrí medzi najvýznamnejšie filmové podujatia na Slovensku.
Budú udeľovať novú cenu
Ako informovali organizátori, slávnostné otvorenie sa uskutoční 10. septembra. Slávnostný ceremoniál bude sprevádzať slovenská premiéra novinky Otec od režisérky Terezy Nvotovej. Prítomná bude aj veľká delegácia tvorcov tohto filmu, ktorý bude uvedený v najväčšej kinosále na Slovensku v Dome umenia.
Festival tiež na úvod prinesie aj novinku v podobe ceny Cinematik Talent Award. Jej prvými laureátmi budú herci Milan Ondrík a herečka Dominika Morávková. Ide o výrazné osobnosti mladej generácie slovenského filmu.
„Dvadsiaty ročník je pre nás míľnikom. Chceme nielen bilancovať, ale priniesť aj nové impulzy. Aj preto vznikla cena Cinematik Talent Award, ktorá má vyzdvihnúť výnimočné osobnosti našej filmovej scény,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.
Jeden z najlepších programov
Festival Cinematik potrvá šesť dní, teda od 10. do 15. septembra. Za tento čas prinesie bezmála stovku filmov, diskusie, koncerty aj sprievodné a industry podujatia. Piešťany sa vďaka tomu na niekoľko dní opäť stanú slovenským hlavným mestom filmu.
„Pripravili sme jeden z najlepších programov v histórii festivalu. Milovníkov filmov čaká doslova filmový raj,“ zdôraznil člen programového tímu Peter Konečný.