Johnsonová sa zo zlatej medaily dlho netešila. Od radosti skákala, no to ju stálo priveľa - VIDEO

Stále však myslela na svoju kolegyňu Lindsey Vonnovú, o ktorej v tom čase nemala aktuálne informácie a priala jej skoré uzdravenie.
Američanka Breezy Johnsonová získala zlatú medailu v nedeľňajšom zjazde žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Americká lyžiarka Breezy Johnsonová sa tešila zo zlatej medaily v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Taliansku. V cieli sledovala všetky svoje konkurentky, napokon ju nepredbehla žiadna. V očiach mala slzy – nielen pre svoj skvelý výkon, ale aj pre súcit s Lindsey Vonnovou, ktorá mala nepríjemný pád.

Legendárnu športovkyňu už stihli operovať, je v stabilizovanom stave. Zlomila si ľavú nohu. Je pod dohľadom amerických a talianskych špecialistov.

Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.

Víťazka zjazdu Johnsonová si naplno užila slávnostný ceremoniál s odovzdaním medailí aj pre druhú Nemku Emmu Aicherovú a tretiu domácu Sofiu Goggiovú.

Keď však prišla na tlačovú konferenciu, tak zlatý cenný kov vytiahla z vrecka bundy. Stuha bola na krku, no medaila tam už nedržala.

„Skákala som od radosti a zrazu to len tak spadlo,“ uviedla s tým, že je medaila ťažká, avšak zlomená. Napriek tomu sa dokázala usmiať aj po takejto tragikomickej situácii.

Stále však myslela na svoju kolegyňu Vonnovú, o ktorej v tom čase nemala aktuálne informácie a priala jej skoré uzdravenie. Napokon Johnsonová priznala, že ju za ňu „bolí srdce“ a že tréner americkej krásky jej odkázal, že svojej kamarátke z vrtuľníka fandila.

