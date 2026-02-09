Johnsonová sa zo zlatej medaily dlho netešila. Od radosti skákala, no to ju stálo priveľa - VIDEO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Americká lyžiarka Breezy Johnsonová sa tešila zo zlatej medaily v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Taliansku. V cieli sledovala všetky svoje konkurentky, napokon ju nepredbehla žiadna. V očiach mala slzy – nielen pre svoj skvelý výkon, ale aj pre súcit s Lindsey Vonnovou, ktorá mala nepríjemný pád.
Legendárnu športovkyňu už stihli operovať, je v stabilizovanom stave. Zlomila si ľavú nohu. Je pod dohľadom amerických a talianskych špecialistov.
Víťazka zjazdu Johnsonová si naplno užila slávnostný ceremoniál s odovzdaním medailí aj pre druhú Nemku Emmu Aicherovú a tretiu domácu Sofiu Goggiovú.
Keď však prišla na tlačovú konferenciu, tak zlatý cenný kov vytiahla z vrecka bundy. Stuha bola na krku, no medaila tam už nedržala.
Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women’s Downhill 😂👏🏆 pic.twitter.com/nefnE6Xllz
— TNT Sports (@tntsports) February 8, 2026
„Skákala som od radosti a zrazu to len tak spadlo,“ uviedla s tým, že je medaila ťažká, avšak zlomená. Napriek tomu sa dokázala usmiať aj po takejto tragikomickej situácii.
Stále však myslela na svoju kolegyňu Vonnovú, o ktorej v tom čase nemala aktuálne informácie a priala jej skoré uzdravenie. Napokon Johnsonová priznala, že ju za ňu „bolí srdce“ a že tréner americkej krásky jej odkázal, že svojej kamarátke z vrtuľníka fandila.