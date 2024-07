Turkov chce vo štvrťfinále ME vo futbale proti Holanďanom podporiť z tribúny prezident Erdogan

Sobotňajšie stretnutie štvrťfinále futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku medzi výbermi Holandska a Turecka bude v hľadisku Olympijského štadióna v Berlíne sledovať osobne aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Krajiny sa dostali do sporu

Pre cestu do Berlína sa rozhodol napriek tomu, že Nemecko a Turecko sa dostali do diplomatického sporu, keďže turecký stopér Merih Demiral oslavoval gól do siete Rakúšanov v utorkovom osemfinále gestom spojeným s tureckou militantnou krajne pravicovou organizáciou Ulku Ocaklari, ktorá je známa pod označením Šedí vlci.

Na nacionalistické gesto dvojgólového Turka si „posvieti“ aj Európska futbalová únia (UEFA), ktorá mu môže udeliť dištanc. Medzičasom si obe krajiny predvolali veľvyslancov druhého štátu.

Hnutie Šedí vlci vzniklo začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia ako mládežnícke krídlo krajne pravicovej Strany nacionalistického hnutia, ktoré je v súčasnosti v aliancii s vládnucou stranou prezidenta Erdogana.

Erdogan zmenil svoje plány

Po svojom vzniku bolo hnutie obvinené z účasti na politicky motivovanom násilí, väčšinou proti ľavicovým skupinám. Skupinu úplne zakázali vo Francúzsku, v Rakúsku je napríklad zakázané používanie ich pozdravu, ktorý vo veľkej miere používajú nacionalisti v Turecku.

Ergogan mal pôvodne v sobotu absolvovať rokovanie v Azerbajdžane, napriek tomu sa rozhodol plány zmeniť a odletieť do Berlína a podporiť futbalistov svojej krajiny. V Azerbajdžane ho nahradí viceprezident Cevdet Yilmaz.

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová medzičasom na platforme X uviedla, že symboly „tureckých pravicových extrémistov“ nemajú miesto na nemeckých futbalových štadiónoch a urgovala UEFA, aby Demirala za tento prejav potrestala. Podľa tureckej strany Faeserová spravila politicky motivovanú reakciu na „použitie historického a kultúrneho symbolu„.