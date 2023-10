Jednou z možností je dať prezidentke meno iného nominanta na post ministra životného prostredia, tvrdí Taraba

Jednou z možností je dať prezidentke Zuzane Čaputovej meno iného nominanta na post ministra životného prostredia. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to uviedol poslanec Tomáš Taraba (Slovenská národná strana – SNS).

Huliaka cez palubu nehodia

Vyjadril sa tak k ďalšiemu postupu národniarov po tom, ako hlava štátu odmietla vymenovať ich nominanta Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia a požiadala o inú nomináciu.

Druhou možnosťou je podľa Tarabu napríklad aj návrh zo strany SNS na prerozdelenie ministerských postov v rámci koalície, ak nedokážu post ministra životného prostredia obsadiť.

Podotkol, že za svojím kandidátom stoja, a prezidentka nemôže čakať, že jeho meno „hodia cez palubu“, vzhľadom na to, že Huliak dosiahol vysokú podporu voličstva a v mnohých otázkach reprezentuje názory elektorátu SNS.

SNS nezablokuje vznik vlády

Dodal tiež, že SNS nezablokuje vznik vlády, no potrebujú si zadefinovať v akom sú štádiu. Taraba uviedol, že pri prerozdeľovaní mu bol ponúknutý post podpredsedu vlády.

Tvrdí, že on osobne mal záujem o pozíciu ministra hospodárstva, no keď sa strana Hlas – sociálna demokracia vyjadrila, že tento post chcú pre seba, rozhodol sa ostať v Národnej rade (NR) SR. Nevylúčil ale to, že i jeho meno by mohlo prísť do diskusie o novej nominácii na post ministra životného prostredia.

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková sa domnieva, že hlava štátu mohla ísť ešte ďalej a odmietnuť napríklad nomináciu Martiny Šimkovičovej (SNS) na pozíciu ministerky kultúry.