Jedinečný film Ako si vycvičiť draka prichádza do kín v hranej verzii

Legendárny animovaný príbeh Ako si vycvičiť draka sa dočkal hranej adaptácie a opäť sa dostáva na filmové plátno. Celé rodiny sa naň môžu tešiť v kinách už od 12. júna.

Ak by ste hľadali najvynaliezavejšieho Vikinga, bol by to Štikút (Mason Thames). Problém je v tom, že na jeho rodnom ostrove Berk sa vynaliezavosť veľmi nenosí. Tamojšou hviezdou je jeho otec, vikingský náčelník Clyde Obr (Gerard Butler), muž, ktorý dokáže zneškodniť každého draka akýmkoľvek spôsobom. Draci boli odjakživa najväčším nepriateľom miestnych ľudí. Keď však Štikút nešťastnou náhodou zraní obávaného a mýtami opradeného draka z rodu Nočných besov a začne ho lepšie spoznávať, uvedomí si, že staré nepriateľstvá nemusia trvať večne. Ako má však mladík, považovaný skôr za outsidera, presvedčiť svojich súkmeňovcov, ktorí stále veria, že najlepší drak je ten, ktorého majú bezpečne zamknutého?

Vidieť drakov ožívať na plátne má svoje neopísateľné čaro – zmes mýtov a zázrakov, ktorá osloví dieťa v každom z nás. Len málo príbehov dokázalo zachytiť toto kúzlo tak majstrovsky ako séria Ako si vycvičiť draka od DreamWorks Animation, ktorá je adaptáciou knižného bestselleru autorky Cressidy Cowellovej. Od debutu prvého filmu o drakovi v roku 2010 táto trilógia nanovo definovala animované rozprávanie prostredníctvom mimoriadneho spojenia umeleckého majstrovstva a emócií. Okrem uznania a kasového úspechu sa franšíza stala kultúrnym fenoménom, ktorý transformoval starovekú mytológiu do príbehu, ktorý sa hlboko spája s naším moderným ľudstvom. Dnes sa sága pretvára do hranej podoby a snaží sa rozšíriť tento odkaz, preskúmať nové tvorivé hĺbky a zároveň vytvoriť pocit, že draci sú hmatateľnejší ako kedykoľvek predtým.

Na čele tvorivého tímu stojí scenárista a režisér Dean DeBlois, ktorý bol trikrát nominovaný na Oscara® a ktorý pracoval na predošlých animovaných verziách príbehov. „Rozhodol som sa vrátiť k filmu Ako si vycvičiť draka, pretože sa mi naskytla pozoruhodná príležitosť – nielen režírovať hraný film, ale aj vrátiť sa do sveta, ktorý mi úprimne chýbal,“ povedal DeBlois a dodal: „Ako si vycvičiť draka je o hľadaní odvahy vidieť za hranice strachu a zabehnutých konvencií. Štikútova cesta nám ukazuje silu spochybňovania toho, čo sme sme sa naučili, a prijatia možnosti niečoho väčšieho. Je síce vysmievaný, zosmiešňovaný a nepochopený, ale zostáva verný svojmu presvedčeniu – a práve to robí jeho príbeh takým univerzálnym.“

Môže to pôsobiť prekvapujúco, ale príbeh o drakovi považuje jeho autorka Cressida Cowellová za priam autobiografický: „Ostrov Berk je založený na skutočnom mieste. Keď som bola dieťa, moja rodina trávila letá na neobývanom ostrove pri západnom pobreží Škótska. Neboli tam žiadne cesty, elektrina – len divoká príroda, takže sme celé týždne skúmali ostrov, chytali ryby a liezli po útesoch. Táto časť Škótska bola prvým miestom, kde sa vylodili Vikingovia, keď napadli Britániu, a bolo to posledné miesto, ktoré opustili. Verili, že draci sú skutoční, a keď som vyrastala obklopená touto históriou a izoláciou, nemohla som si pomôcť, ale predstavovala som si drakov, ako lietajú nad hlavou, alebo vikingské lode, ktoré sa objavujú na obzore.“

Režisér DeBlois je vďačný za to, že príbeh z pera Cowellovej vznikol. Podľa neho totiž dokonale zachytáva čaro lietania, odvahu spochybňovať to, čo nás učia, a zázrak objavovania niečoho výnimočného v sebe samom. Naberte aj vy odvahu a príďte sa inšpirovať do kina na príbeh, ktorý už dlhé roky milujú generácie divákov.

Film pre celé rodiny Ako si vycvičiť draka prináša do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 12. júna.

