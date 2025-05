Jediná lopta, ktorú kedy získa, je plážová. Fanúšik Barcelony nahneval Viníciusa - VIDEO, FOTO

Počas zápasu 35. kola španielskej La Ligy medzi FC Barcelonou a Realom Madrid prišlo k vystriedaniu zraneného útočníka „bieleho baletu“ Viníciusa Júniora v 88. minúte.

Kým dokráčal k lavičke svojho tímu, všimol si za ňou fanúšika „blaugranas“, ktorý mu posmešne dvíha nad hlavu plážovú loptu.

Na toto gesto okamžite Brazílčan reagoval ukázaním prsta a pokrikmi. Evidentne ho to rozčúlilo.

Man is offering Vinicius the only Ballon d’Or he could ever win, and he’s still mad. Sth. pic.twitter.com/CCwziBpZYo

— Troll Football (@TrollFootball) May 11, 2025