Je tu 10. ročník súťaže Hermes Komunikátor roka

Registrácia prác na ceny HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je oficiálne spustená. Čoskoro budeme poznať mená najlepšie komunikujúcich značiek na Slovensku.

Hodnotenie a kategórie

Spoločnosti sa hodnotia tromi spôsobmi. O víťazoch CENY VEREJNOSTI rozhodne verejnosť hlasovaním na webstránke, a to v kategóriách: Bankovníctvo, Telekomunikácie, Automobily, Poisťovníctvo a Obchodné reťazce. Novinkou je šiesta kategória Sýtené nápoje a minerálne vody.

Víťazi CENY MEDIAN SK sú určení na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK.

O víťazoch CENY HERMES opäť rozhodne odborná porota.

V tomto ročníku súťaže, ktorý je mimoriadnym pre svoje 10. výročie, prichádza k zaujímavému posunu v zložení odbornej poroty – bude obohatená o členov z občianskeho združenia Ľudia z marketingu. Tento strategický krok nasleduje po minuloročnom úspechu, kde sa podarilo účinne skombinovať akademickú odbornosť s realitou marketingu v praxi. Očakávame, že tento rok bude podobne inovatívny a že prítomnosť skúsených marketingových profesionálov prinesie nový svieži pohľad na projekty, ktoré spoločnosti do súťaže prihlásia.

Svoj komunikačný projekt môže do súťaže prihlásiť akákoľvek spoločnosť do kategórií: Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia & employer branding, Krízová komunikácia, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event.

Prihlasovanie projektov do CENY HERMES v predtermíne je možné od 11. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Riadny termín na prihlásenie projektov a taktiež hlasovanie verejnosti bude možné od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

„S hrdosťou a veľkým očakávaním vstupujeme do 10. ročníka súťaže Hermes Komunikátor roka. Je to míľnik, ktorý oslavuje deväť úspešných rokov excelentnej komunikácie na Slovensku. Verím, že tento rok prinesie ešte väčšie úspechy a nové príležitosti, ktoré ocení každý – od hlasujúcej verejnosti až po prihlásené spoločnosti. Táto súťaž je pre mňa osobne nielen o ocenení najlepších, ale hlavne o spojení ľudí a značiek, ktoré spoločne formujú a obohacujú našu spoločnosť,“ hovorí Miloš Ronec, autor projektu.

Minulý ročník si ceny odniesli napríklad spoločnosti Kaufland Slovenská republika, GoodRequest, Allianz – Slovenská poisťovňa, TESCO STORES SR, COOP Jednota Slovensko, Lidl Slovenská republika, Hyundai Motor Slovakia, HENKEL SLOVENSKO, Slovenská sporiteľňa, KOOPERATIVA poisťovňa a ŠKODA AUTO Slovensko. Komu sa podarí vyhrať tentokrát sa dozvieme počas slávnostného vyhodnotenia v marci 2024.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na https://www.cenyhermes.sk/.

Informačný servis