Členské štáty EÚ musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte

Rozhodnutie súdu sa týka podnetu dvojice Poliakov, ktorí sa zosobášili v roku 2018 v Berlíne. Pri pokuse presťahovať sa do Poľska im miestne úrady odmietli zaregistrovať sobášny list.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dúhový PRIDE
Foto: ilustračné SITA/Milan Illík
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Najvyšší európsky súd v utorok rozhodol, že členské štáty EÚ musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rozhodnutie súdu sa týka podnetu dvojice Poliakov, ktorí sa zosobášili v roku 2018 v Berlíne, pričom jeden z manželov má aj nemecké občianstvo.

Keď sa pár pokúsil presťahovať do Poľska a požiadal o registráciu sobášneho listu, úrady im to odmietli s odôvodnením, že poľské právo neumožňuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, uviedol Súdny dvor Európskej únie vo vyhlásení. „Dotknutí manželia ako občania EÚ požívajú slobodu pohybu a pobytu na území členských štátov a právo viesť normálny rodinný život pri využívaní tejto slobody aj po návrate do svojho členského štátu pôvodu,“ uviedol súd.

Dodal, že „takéto odmietnutie je v rozpore s právom EÚ a porušuje nielen slobodu pohybu a pobytu, ale aj základné právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života“.

Firmy a inštitúcie: Súdny dvor Európskej únie
Okruhy tém: Homosexuálne manželstvá Registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia rodinný život Základné práva a slobody
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk