Najvyšší európsky súd v utorok rozhodol, že členské štáty EÚ musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rozhodnutie súdu sa týka podnetu dvojice Poliakov, ktorí sa zosobášili v roku 2018 v Berlíne, pričom jeden z manželov má aj nemecké občianstvo.
Keď sa pár pokúsil presťahovať do Poľska a požiadal o registráciu sobášneho listu, úrady im to odmietli s odôvodnením, že poľské právo neumožňuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, uviedol Súdny dvor Európskej únie vo vyhlásení. „Dotknutí manželia ako občania EÚ požívajú slobodu pohybu a pobytu na území členských štátov a právo viesť normálny rodinný život pri využívaní tejto slobody aj po návrate do svojho členského štátu pôvodu,“ uviedol súd.
Dodal, že „takéto odmietnutie je v rozpore s právom EÚ a porušuje nielen slobodu pohybu a pobytu, ale aj základné právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života“.