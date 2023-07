Je to mätúce, v každých pretekoch za mnou skončí niekto iný, skonštatoval Verstappen

Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen nenašiel premožiteľa ani v nedeľňajšej Veľkej cene Veľkej Británie v Silverstone, zaznamenal šieste víťazstvo za sebou a ôsme v desiatych pretekoch tejto sezóny.

Dvadsaťpäťročný Holanďan pomohol tímu Red Bull vyrovnať historický rekord McLarenu z roku 1988 s 11 víťazstvami v rade, sériu odštartoval v záverečných pretekoch minulého roka.

Úžasný súboj

Verstappena tentoraz doplnili na pódiu dvaja domáci jazdci, druhý Lando Norris z McLarenu a tretí Lewis Hamilton z Mercedesu.

„Úprimne, je to mätúce, lebo v každých pretekoch za mnou skončí niekto iný,“ vyhlásil po pretekoch líder šampionátu, ktorý si zvýšil náskok na čele Pohára jazdcov na 99 bodov pred kolegom z tímu Red Bull Sergiom Pérezom.

Mexičan štartoval až pätnásty, no predral sa na konečné šieste miesto.Norris síce po štarte predbehol Verstappena a niekoľko kôl viedol, ale napokon o prvú priečku prišiel a v závere musel tvrdo bojovať s Hamiltonon aspoň o druhú pozíciu.

„Bol to úžasný súboj,“ skonštatoval 23-ročný pilot, ktorý vyrovnal svoje kariérne maximum a zaznamenal najlepší výsledok pre McLaren za ostatné dva roky.

Jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri skončil štvrtý a dosiahol najlepšie umiestnenie v nováčikovskej sezóne v F1.

Nasleduje Veľká cena Maďarska

Sedemnásobný majster sveta Hamilton nezlepšil vlastný historický rekord s ôsmimi prvenstvami v Silverstone, no na domácom okruhu sa už po 14. raz v kariére dostal na stupne pre víťazov. Štartoval pritom až siedmy.

„Nedokázal som to ja, ale fanúšikovia. Cítil som ich energiu a podporu. To je dôvod, prečo sme sa vrátili na pódium,“ uviedol 38-ročný rekordér F1 so 103 víťazstvami v kvalifikáciách aj pretekoch.

Po dvojtýždňovej prestávke bude seriál MS monopostov F1 pokračovať Veľkou cenou Maďarska na Hungaroringu, jedenáste preteky tejto sezóny sú na programe v nedeľu 23. júla.