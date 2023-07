Tour de France 2023: Sagan je rád, že zvládol prvý týždeň. Silný býva podľa Valacha najmä v treťom

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies zvládol úvodný týždeň na 110. ročníku pretekov Tour de France, v nedeľňajšej deviatej etape sa umiestnil sa na 154. priečke so stratou 29:54 min na víťazného Michaela Woodsa (Israel-Premier Tech).

Kanaďan najlepšie zvládol prudké záverečné stúpanie najvyššej kategórie na Puy de Dôme, v etape s dĺžkou 182 km triumfoval pred Francúzom Pierreom Latourom (TotalEnergies) a Slovincom Matejom Mohoričom (Bahrain-Victorious).

Trojnásobný majster sveta zo Slovenska je rád, že úspešne absolvoval úvodný týždeň pretekov. „Je dobré, že som prišiel do prvého voľného dňa. Bolo teplo, ale dalo sa to zvládnuť,“ zhodnotil Sagan deviatu etapu vo videu na facebooku RTVS Šport.

⛰ The return of a myth to close this first week of racing. 🇨🇦 @rusty_woods finally triumphs on the Tour, @TamauPogi grabs 8 seconds, and the suspense remains!

🎬 Here’s the summary of stage 9 of the #TDF2023

😴 And now everyone, it’s time to rest! pic.twitter.com/J8FNfjKcAD

— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2023