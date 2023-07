Tour de France 2023: Ôsma etapa je v závere kopcovitá a Sagan má stále iba 27 bodov (video+foto)

V sobotu sa na Tour de France 2023 ide kopcovitá ôsma etapa z Libourne do Limoges (200,7 km). V jej závere sú na trase tri stúpania, jedna „trojka“ a dve „štvorky“.

Na 79 kilometri je aj rýchlostná prémia, na ktorej sa bude súperiť o body do súťaže o zelený dres. V bodovacej súťaži je lídrom Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) s 215 bodmi. Slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies) ich má na konte 27.

⚡A few hills towards the end, maybe just enough to prevent from a mass sprint in Limoges ?

⚡Quelques bosses vers la fin, peut-être juste assez pour éviter un sprint massif à Limoges ?

💛#TDF2023 pic.twitter.com/VRRdS8VH6V

