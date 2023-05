Je to jedna obrovská čierna diera, skritizoval Hirman EXPO Dubaj a chce podať súdne žaloby (video)

Ďalší osud kompenzačných schém v súvislosti s cenami energií, ale aj nejasnosti s organizáciou a financovaním výstavy EXPO Dubaj a verejnými obstarávaniami pre investíciu automobilky Volvo pri Košiciach. Tieto témy čakajú na nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

V súvislosti s už ukončenou výstavou Expo Dubaj sa podľa neho rezort borí so závažnými problémami. „To, čo som našiel na striebornom podnose pod EXPO Dubaj, je jedna obrovská čierna diera,“ skonštatoval Hirman.

Nevysporiadané finančné záväzky

Neustále podľa neho prebiehajú audity, chýbajú základné dokumenty a faktúry. Aktuálne nevysporiadané finančné záväzky už presahujú 1 mil. eur. „Podávame prvé súdne žaloby, iné možnosti už nemáme,“ povedal. Závažné podnety sa podľa Hirmana objavili aj v prípade verejných obstarávaní na Volvo Industrial Park.

Ako zdôraznil dočasne poverený minister hospodárstva, na rezort prišiel v čase hlbokej politickej krízy, najväčšej energetickej krízy v podobe cenovej tsunami a ohrozenia dodávok kľúčových energetických surovín.

„Ceny na trhoch elektriny a plynu dosahovali absolútne rekordné hodnoty, boli doslova a do písmena likvidačné,“ zhrnul. Podľa jeho slov však Slovensko túto situáciu zvládlo, hospodárstvo funguje a domácnosti sú schopné platiť za energie.

Kompenzácie cien plynu a elektriny

Zo svojho pôsobenia vyzdvihol kompenzácie cien plynu a elektriny, zmrazenie distribučných poplatkov pre všetkých odberateľov, ktorí majú IČO a vlastný elektromer, vyrokovanie nového memoranda so Slovenskými elektrárňami, ako aj celkovú stabilizáciu Slovenských elektrární.

„Podarilo sa nám zásadným spôsobom diverzifikovať dodávky zemného plynu, už teraz máme zásoby plynu na ďalšiu vykurovaciu sezónu,“ pokračoval Hirman. Zásadný posun podľa neho nastal aj pri zásobách jadrového paliva.

Otočil sa v prospech lobistov

Bývalé vedenie rezortu hospodárstva reagovalo tvrdením, že Karel Hirman žil osem mesiacov z toho, čo mu nechali predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS).

„Boli to plné zásobníky plynu, memorandum so Slovenskými elektrárňami, mimoriadne dodávky jadrového paliva pre naše elektrárne či hotová a pripravená legislatíva. Paradoxne, časť z toho hodil do koša, časť otočil v prospech lobistov, a zvyšok necháva na nového ministra,“ povedal bývalý štátny tajomník a podpredseda SaS Karol Galek.

V súvislosti s EXPO v Dubaji liberáli Hirmanovi odkázali, že ak nebol doteraz schopný zorientovať sa v problematike, nedokazuje to príliš veľa o jeho manažérskych kvalitách.

„V prípade, že má podnety na súdne žaloby, mal by určite konať. Politická kampaň sa robí dobrým programom a kvalitnými výsledkami, nie takto,“ doplnil exminister Richard Sulík s tým, že EXPO bolo hodnotené ako úspešná prezentácia Slovenska v zahraničí.