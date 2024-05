Je aktuálna situácia na Slovensku pokojnejšia? Pozrite si, ako odpovedali koaliční a opoziční poslanci (video)

Koaličné politické strany ešte pred parlamentnými voľbami v uplynulom roku hlásali, že na Slovensko chcú priniesť pokoj. Aj následné programové vyhlásenie vlády Roberta Fica (Smer-SD) nieslo názov „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“.

Vláda v dokumente deklaruje, že cieľom je, aby obyvateľstvo Slovenska mohlo po skončení jej mandátu skonštatovať, že „na Slovensku sa žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie ako v rokoch 2020 – 2023“.

To, že Slováci a krajina celkovo potrebuje pokoj, hlásal aj novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) počas kampane pred prezidentskými voľbami.

Koncom mája uplynutie sedem mesiacov od vymenovania Ficovej vlády. Či sa po pol roku niečo zmenilo a či sú ľudia na Slovensku pokojnejší, pre agentúru SITA odpovedali koaliční i opoziční poslanci v parlamente.

Situácia nie je pokojnejšia

Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) zastáva názor, že aktuálna situácia určite nie je pokojnejšia. Koalícia navyše podľa neho robí všetko pre to, aby pokojnejšia ani nebola.

„Premiér Robert Fico nazýva našich partnerov v Európskej únii vojnovými štváčmi, podľa neho sú zasadnutia rady bojové porady. Jedinú vládu, ktorá naozaj priniesla upokojenie situácie na Slovensku – dočasne poverená vláda Ľudovíta Ódora – premiér nazýva lenivými všami,“ povedal poslanec pre agentúru SITA.

Dodal, že takéto vyjadrenia rozhodne neprispievajú k tomu, aby na Slovensku bola pokojnejšia a korektnejšia atmosféra.

Spojenie dvoch rozdelených táborov

Koaličný poslanec Dušan Tittel (Hlas-SD) priznal, že situácia na Slovensku ešte zatiaľ nie je taká, ako si predstavovali.

„Chceli sme, aby sa situácia upokojila, aby sa ľudia začali navzájom rešpektovať a aby sa spojili dva rozdelené tábory, ktoré vznikli, či už to bolo v parlamentných voľbách alebo v prezidentských voľbách,“ povedal pre agentúru SITA.

Politika podľa neho prináša rozdielne pohľady, no treba pracovať a prijímať také zákony, na ktorých základe ľudia budú cítiť, že poslancom na nich záleží.

Dôležitá je komunikácia

Poslanec Tittel súčasne vyjadril potrebu rešpektovať práva menšín i skupiny rôznych komunít. Taktiež je podľa neho nevyhnutné, aby sme ako krajina boli súčasťou Európskej únie alebo NATO.

Súčasne informoval, že vládna koalícia nemá problém podporiť novelu nejakého zákona pochádzajúceho z dielne opozičného poslanca. Dôležitá však podľa neho je komunikácia.

„Keď opozičný kolega predloží zákon, musí s nami konzultovať, musia prísť na poslanecký klub a vysvetliť, čo je zámerom zákona. Keď opozícia predloží dobrý zákon, vieme ho podporiť,“ uviedol.

Koalícia upokojila „svoje noci“

Poslanec opozície Igor Matovič (hnutie Slovensko) tvrdí, že koalícia chcela v prvom rade upokojiť „svoje noci„, aby mohla v pokoji spávať a nebála sa, že jej ráno zaklope na dvere Národná kriminálna agentúra (NAKA).

„Z tohto pohľadu ich to určite upokojilo. Ovládli NAKU, ovládli policajný zbor, zrušili Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý zabezpečoval zákonnosť a veľmi vzorovým spôsobom. Áno, upokojili situáciu u seba doma,“ uviedol pre agentúru SITA.

Ľudia by mali viac športovať

Koaličný poslanec Dušan Galis (Smer-SD)je zas presvedčený, že k upokojeniu celkovej situácie môže pomôcť šport, a teda ľudia by mali podľa neho viac športovať.

„Keby som to mal nejako hodnotiť, šport je fenomén, ktorý spája ľudí, a preto si myslím, že by ľudia mali ďaleko viac športovať. Mali by odmalička viesť deti k pravidelnému, systematickému športovaniu, pretože je to o zdraví, je to o inom rozmýšľaní a pohode. Toto si myslím, že ľuďom na Slovensku chýba,“ povedal pre agentúru SITA.

Doplnil, že ľudia by sa mali odosobniť od toho, čo stále médiá „tlačia„, od toho, o čom píšu a stále sa rozpráva.

„Ľudia by sa mali odosobniť od toho a venovať sa svojej rodine, samým sebe a hlavne využívať prírodu na Slovensku a žiť trošku iným spôsobom ako doteraz,“ uzavrel.