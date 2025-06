Jaurová: Nevadí mi, keď sa umelec verejne vyjadruje k tomu, akú politickú stranu volí, naopak to vítam - VIDEO

Poslankyne Progresívneho Slovenska Zory Jaurovej sme sa pýtali, do akej miery sú v boji za nezávislú kultúru a umenie autentickí tí umelci, ktorí sa na sociálnych sieťach verejne priznávajú k tomu, že podporujú progresívcov.

Vystúpenia umelcov počas protestov proti vedeniu Ministerstva kultúry SR nesú jasný odkaz – kultúra musí byť chránená pred politickým zasahovaním a musí zostať nezávislá od straníckej príslušnosti. Organizátori protestov skrze známe osobnosti vyzývajú občanov, aby sa pridali k protestným akciám a vyjadrili tak podporu nezávislej kultúre na Slovensku.

Do akej miery sú však v boji za nezávislú a apolitickú kultúru a umenie autentickí takí umelci, ktorí sa na sociálnych sieťach verejne priznávajú k tomu, že sú voličmi Progresívneho Slovenska?

„Nerozumiem vašej otázke, že kde tam vidíte problém. Kde je prosím vás v našich zákonoch napísané, že ľudia nemôžu voliť stranu akú chcú. Vy chcete, aby občania tajili to, akú stranu volia? Vy chcete brániť občanom Slovenskej republiky, aby mali slobodnú voľbu vo voľbách?“ reagovala poslankyňa PS Zora Jaurová na otázku agentúry SITA.

„Každý človek, ktorý pracuje v kultúre niekoho volí, a má plné právo podľa Ústavy hovoriť o tom, koho volí. Nerozumiem tomu, prečo by to malo niekoho diskvalifikovať?“ pýtala sa ďalej.

V kultúre bola politika odjakživa

Časť verejnosti si naopak myslí, že herci a umelci, ktorí sa verejne priznávajú k tomu, akú politickú stranu podporujú, nie sú autentickí v tom, že chcú kultúru oslobodenú od politiky.

„Ako môže byť kultúra oslobodená od politiky? To znamená, že kultúru majú robiť iba tí ľudia, ktorí nikoho nevolia? Ja nehovorím, že politika nepatrí do kultúry, ja si naopak myslím, že v kultúre odjakživa politika bola. Kultúra je per se politická záležitosť, pretože vyjadruje nejaké postoje, nejaké pohľady na veci. Absolútne nerozumiem tomu, kde vznikla idea, žeby občania mali mať nejaké obmedzené práva pokiaľ sa verejne vyjadria k tomu, akú stranu volili a k čomu sa hlásia, však to je podstata verejného angažovania sa,“ hovorí Jaurová.

Celé vyjadrenie Zory Jaurovej si pozrite vo videu:

Podpredsedníčka PS ďalej uviedla, že politické postoje sú súčasťou kultúry, odkedy kultúra existuje. „Mne nevadí, keď sa niekto verejne vyjadruje k tomu, akú stranu volí a prečo ju volí, naopak to vítam,“ vyhlásila Jaurová.

Pripomeňme, že keď počas prezidentských volieb MMA zápasník Attila Végh vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu, zniesla sa voči nemu vlna kritiky, zároveň viacerí sponzori s ním ukončili spoluprácu a požadovali od športovca apolitickosť. Pre verejnú podporu Pellegrinimu prišli o spolupráce aj raper Rytmus s manželkou, kritiku schytala aj bývalá tenistka Dominika Cibulková.

Šimečka má naďalej podporu PS

Predseda PS Michal Šimečka vzbudil nedávno rozruch vyhlásením: “Budeme sa naďalej snažiť škodiť, to je úloha opozície.” Jaurovej sme sa pýtali, ako tento výrok vyhodnotili v strane progresívcov, a či má Šimečka naďalej podporu PS?

„Tento výrok bol totálne vytrhnutý z kontextu. Pán predseda Šimečka to povedal v tom kontexte, že je logické, že opozícia vždy ide proti koalícii a snaží sa jej prekaziť veci, ktoré považujeme za nesprávne pre krajinu. Takéto vytrhávanie vecí z kontextu a sústreďovanie sa na jedno slovo považujem za zbytočné,“ reagovala Jaurová.

Estónsky súd odsúdil novinárku

Estónsky súd odsúdil novinárku Svetlanu Burcevovú na šesť rokov väzenia za vlastizradu, údajne šírila proruské naratívy a pracovala pre ruské štátne médiá. Ozvali sa kritické hlasy, že Burcevovú zatvorili pre iný názor a ide o potlačenie slobody prejavu.

„Nepoznám to rozhodnutie estónskeho súdu, ale ani si nemyslím, že mi prislúcha komentovať rozhodnutia estónskych súdov. Estónsko je demokratická krajina, pokiaľ súd to vyhodnotil tak, že je to v rozpore so zákonmi danej krajiny, tak asi mal na to právo,“ okomentovala Jaurová rozhodnutie estónskeho súdu.