Jasná odštartuje zimnú sezónu už čoskoro. Ako sú na tom ostatné lyžiarske strediská?

Kým stredisko Jasná odštartuje zimnú sezónu o 40 dní, Malinô Brdo pri Ružomberku a ďalšie lyžiarske strediská na Liptove otvoria sezónu v závislosti od mrazov a sneženia v druhej polovici decembra alebo v období Vianoc.
Ako ďalej informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region LiptovKatarína Šarafínová, návštevníci regiónu budú môcť počas zimy využiť aj skibusy.
Príprava na zimnú dovolenku
Dovolenkári už môžu podľa riaditeľky spomínanej OOCR Dariny Bartkovej začať s prípravou na zimnú dovolenku. Vďaka vysokej nadmorskej výške aj technickému zasnežovaniu by sa malo v Jasnej lyžovať od soboty 29. novembra až do apríla 2026. Na svahy v Jasnej a Malinôm Brde sa v zime lyžiari ubytovaní aj v iných lokalitách regiónu dostanú bezplatne, a to ekologickými skibusmi.
„Vďaka pravidelnej prevádzke skibusov počas sezóny si môžu lyžiari rezervovať ubytovanie naprieč celou Demänovskom dolinou, ale aj v iných lokalitách regiónu,“ povedala Bartková.
Alternatíva pre nelyžiarov
Na Liptove očakávajú nárast záujmu zo strany turistov, a to aj v súvislosti s otvorením novej leteckej linky z Gdanska do Popradu, ktorú spustia v decembri.
Záujem o pobyty na Liptove bude podľa OOCR aj od klientov, ktorí si v minulosti vyberali na zimu iné destinácie. Bartková pripomenula, že región ponúka tiež alternatívu pre tých, ktorí nelyžujú, v podobe vodných parkov či kúpeľov.