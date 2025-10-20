Jasná odštartuje zimnú sezónu už čoskoro. Ako sú na tom ostatné lyžiarske strediská?

Na Liptove očakávajú nárast záujmu zo strany turistov.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
LIPTOV: Otvorenie zimnej turistickej sezóny
Prví návštevníci v lyžiarskom stredisku Jasná počas otvorenia zimnej turistickej sezóny na Liptove 2022/2023 za účasti olympijskej víťazky Petry Vlhovej. Demänovská dolina, 3. december 2022. Foto: archívne, SITA/Milo Fabian
Demänovská Dolina Regionálne správy Regionálne správy z lokality Demänovská Dolina

Kým stredisko Jasná odštartuje zimnú sezónu o 40 dní, Malinô Brdo pri Ružomberku a ďalšie lyžiarske strediská na Liptove otvoria sezónu v závislosti od mrazov a sneženia v druhej polovici decembra alebo v období Vianoc.

Ako ďalej informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region LiptovKatarína Šarafínová, návštevníci regiónu budú môcť počas zimy využiť aj skibusy.

Príprava na zimnú dovolenku

Dovolenkári už môžu podľa riaditeľky spomínanej OOCR Dariny Bartkovej začať s prípravou na zimnú dovolenku. Vďaka vysokej nadmorskej výške aj technickému zasnežovaniu by sa malo v Jasnej lyžovať od soboty 29. novembra až do apríla 2026. Na svahy v Jasnej a Malinôm Brde sa v zime lyžiari ubytovaní aj v iných lokalitách regiónu dostanú bezplatne, a to ekologickými skibusmi.

Vďaka pravidelnej prevádzke skibusov počas sezóny si môžu lyžiari rezervovať ubytovanie naprieč celou Demänovskom dolinou, ale aj v iných lokalitách regiónu,“ povedala Bartková.

Alternatíva pre nelyžiarov

Na Liptove očakávajú nárast záujmu zo strany turistov, a to aj v súvislosti s otvorením novej leteckej linky z Gdanska do Popradu, ktorú spustia v decembri.

Záujem o pobyty na Liptove bude podľa OOCR aj od klientov, ktorí si v minulosti vyberali na zimu iné destinácie. Bartková pripomenula, že región ponúka tiež alternatívu pre tých, ktorí nelyžujú, v podobe vodných parkov či kúpeľov.

Viac k osobe: Darina BartkováKatarína Šarafínová
Firmy a inštitúcie: Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov
Okruhy tém: Jasná Lyžiarske strediská Zimná sezóna
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk