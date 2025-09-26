Jasná otvorí lyžiarsku sezónu koncom novembra, chystá sa niekoľko noviniek

Súčasťou otvorenia bude sprievodný program s hudobnými vystúpeniami i s módnou prehliadkou.
Mária Frisová
Horské stredisko Jasná Nízke Tatry
Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku, Jasná v Nízkych Tatrách, plánuje otvoriť zimnú sezónu už koncom novembra. Prvých lyžiarov chce oficiálne privítať v dňoch 28. a 29. novembra.

S dvojmesačným predstihom o tom v piatok informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda. Súčasťou otvorenia bude sprievodný program s hudobnými vystúpeniami i s módnou prehliadkou.

Stredisko avizovaným otvorením nadviaže na predošlé zimy. „V posledných rokoch sme vďaka rozsiahlym investíciám do kvalitnej infraštruktúry a priaznivému počasiu dokázali pravidelne odštartovať lyžovačku už na prelome novembra a decembra,“ pripomenul riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.

V tradícii chce stredisko pokračovať a zjazdovky mať pripravené už v závere novembra. Trumpeš zároveň načrtol, že súčasťou sezóny bude aj niekoľko noviniek.

