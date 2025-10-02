Štrbské Pleso chce začať lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra, už aj s novou lanovkou – VIDEO

V lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese by chceli v prípade priaznivých poveternostných podmienok otvoriť lyžiarsku sezónu v prvej polovici decembra. Urobia tak už aj s novou osemsedačkovou lanovou dráhou na Medvediu kopu. Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) oznámila začiatok jej výstavby v júni. Ako pre agentúru SITA povedal jej hovorca Marián Galajda, tá pokračuje úspešne a začiatkom decembra by mala byť ukončená a pripravená pre lyžiarov.
Spoločnosť investuje do výstavby lanovky spolu 11 miliónov eur. Ide o najväčšiu investíciu do technického vybavenia strediska na Štrbskom Plese za posledných 15 rokov. Nová lanovka má priniesť úplne nové dopravné riešenie a zásadným spôsobom zrýchliť a zjednodušiť dopravu lyžiarov v stredisku.
Náhrada za historický vlek Poma
„V tejto chvíli sa finišuje na lane, na ktoré budeme postupne vešať jednotlivé vozne osemsedačkovej lanovej dráhy. Pracujeme momentálne na tom, aby sme oživili elektroinštaláciu v hornej stanici lanovky, potom sa sústredíme na to isté aj v údolnej stanici,“ opísal Galajda. Nasledovať budú revízie.
Jasná otvorí lyžiarsku sezónu koncom novembra, chystá sa niekoľko noviniek
Osobná visutá jednolanová obežná dráha s odpojiteľným uchytením 8-miestnych prekrytých sedačiek bude mať prevýšenie 189 metrov a kapacitu 2 400 osôb za hodinu. Dopravná vzdialenosť bude predstavovať približne jeden kilometer. Nová lanovka má byť náhradou za už historický vlek Poma z roku 1976. Údolná stanica novej lanovky a jej prístupové trasy sa budú nachádzať v mieste súčasnej údolnej stanice vleku. Na výstavbe lanovky pracujú päť mesiacov. Hovorca investora potvrdil, že lanovka sa dá postaviť za pomerne krátky čas.
Získavanie povolení je zdĺhavé
„Najdôležitejší a najdlhší proces predstavuje väčšinou plánovanie a získavanie všetkých povolení. Proces samotnej výstavby je už veľmi efektívny a rýchly, keďže pracujeme s tímami ľudí, ktorí pre nás už stavali lanovku aj v iných častiach Slovenska,“ dodal.
Štrbské Pleso patrí medzi najvyhľadávanejšie lyžiarske lokality na Slovensku. Nová lanovka obslúži dve lokality, vyvezie lyžiarov vyššie ako starý vlek a umožní im zlyžovať z Medvedej kopy buď k lanovke Furkota alebo po zjazdovkách Solisko a Turistická. Sprístupní tiež ďalšie stovky metrov modrých tratí pre začínajúcich a slabších lyžiarov.